Calendario de la jornada 15, Clausura 2026 de la Liga MX: horarios y dónde ver

Chivas, Cruz Azul y Pumas buscan seguir en los primeros lugares, mientras que América necesita los tres puntos para asegurar su lugar en la Liguilla

América vs Toluca, el partido más atractivo de la jornada 15 | Imago7

La jornada 15 del Clausura 2026 de la Liga MX nos trae un fin de semana lleno de emoción, con grandes enfrentamientos que podrían definir las posiciones en la parte alta de la tabla y la Liguilla. El sábado 18 de abril destaca el choque entre Necaxa y Tigres, un duelo clave para los felinos que buscarán consolidar su lugar en zona de clasificación. Este partido se podrá ver en vivo por Claro Sports, a partir de las 17:00 horas, en el Estadio Victoria.

A la misma hora, Cruz Azul se medirá ante Tijuana en otro duelo importante, en el que los celestes buscarán aprovechar su localía para mantenerse en la parte alta de la clasificación. Mientras tanto, Chivas recibirá a Puebla en el Estadio Akron, con la misión de continuar en lo más alto de la tabla y dominio en el torneo.

El cierre de la jornada sabatina será en el Estadio Azteca, donde América enfrentará a Toluca en un partido lleno de historia y rivalidad. Ambos equipos buscarán sumar tres puntos vitales para cerrar fuerte la fase regular.

Liga MX: fecha, hora y dónde ver los partidos de la jornada 15 del Clausura 2026

La jornada 15 del Clausura 2026 de la Liga MX trae consigo enfrentamientos clave que podrían cambiar el rumbo de varios equipos en la lucha por la Liguilla. Con duelos entre clubes tradicionales y otros con urgentes necesidades de puntos, esta fecha se presenta como una de las más emocionantes del torneo. A continuación, te compartimos los horarios, los estadios y las opciones de transmisión de cada partido para que no te pierdas ninguna jugada.

Viernes 17 de abril San Luis vs Pumas | 19:00 horas | Libertad Financiera | ESPN, Disney+, Vix Mazatlán vs Querétaro | 19:00 horas | Estadio El Encanto | Azteca 7, Fox One

Sábado 18 de abril Necaxa vs Tigres | 17:00 horas | Estadio Victoria | Claro Sports Cruz Azul vs Tijuana | 17:00 horas | Estadio Cuauhtémoc | Canal 5, TUDN, Vix Monterrey vs Pachuca | 19:05 horas | Gigante de Acero | Canal 5, TUDN, Vix Chivas vs Puebla | 19:07 horas | Estadio Akron | Amazon Prime León vs FC Juárez | 21:06 horas | Estadio León | Fox One América vs Toluca | 21:10 horas | Estadio Azteca | Canal 5, TUDN, Vix

Domingo 19 de abril Santos vs Atlas | 17:00 horas | Estadio Corona | ESPN, Disney+, Vix



¿Quiénes transmiten en vivo los partidos del Clausura 2026? Canales y streaming

Los partidos de la Liga MX se pueden seguir en diversos canales de televisión abierta, de paga y en plataformas de streaming. Para el Clausura 2026, Claro Sports transmite los encuentros del Necaxa como local, mientras que los partidos de otros equipos se podrán seguir por TUDN, ViX, Canal 7, Azteca Deportes, ESPN, Disney+, FOX, FOX One y Prime Video.

Clausura 2026 Liga MX: ¿Quiénes son los favoritos para ganar?

Los momios y pronósticos para los partidos de la jornada 15 del Clausura 2026 indican que varios equipos parten como favoritos para ganar. Según caliente.mx, los momios son los siguientes:

Atlético San Luis vs Pumas | Los potosinos (+144) son los favoritos para este enfrentamiento. El equipo local intentará aprovechar su estadio para mantenerse en la lucha por la Liguilla, mientras que Pumas (+172) buscará dar un golpe de autoridad para consolidarse entre los primeros lugares. El empate en este partido se paga a +255, lo que muestra lo parejo que se espera que sea el encuentro.

| Los potosinos (+144) son los favoritos para este enfrentamiento. El equipo local intentará aprovechar su estadio para mantenerse en la lucha por la Liguilla, mientras que Pumas (+172) buscará dar un golpe de autoridad para consolidarse entre los primeros lugares. El empate en este partido se paga a +255, lo que muestra lo parejo que se espera que sea el encuentro. Mazatlán vs Querétaro | Ambos equipos tienen momios iguales de +158, lo que significa que este enfrentamiento está muy equilibrado. Mazatlán, jugando en casa, intentará mejorar su rendimiento para alejarse de la zona baja, mientras que Querétaro luchará por sumar puntos importantes para asegurar su permanencia en la Liguilla. El empate se paga a +255.

Ambos equipos tienen momios iguales de +158, lo que significa que este enfrentamiento está muy equilibrado. Mazatlán, jugando en casa, intentará mejorar su rendimiento para alejarse de la zona baja, mientras que Querétaro luchará por sumar puntos importantes para asegurar su permanencia en la Liguilla. El empate se paga a +255. Necaxa vs Tigres | Los felinos (-105) parte como el favorito en este duelo, aunque Necaxa (+265) podría sorprender en casa. El equipo de Tigres, con su plantel estrella, espera aprovechar la visita a Aguascalientes para seguir escalando posiciones en la tabla. El empate en este partido tiene momios de +260, reflejando lo complicado que puede ser el enfrentamiento para ambos equipos.

Los felinos (-105) parte como el favorito en este duelo, aunque Necaxa (+265) podría sorprender en casa. El equipo de Tigres, con su plantel estrella, espera aprovechar la visita a Aguascalientes para seguir escalando posiciones en la tabla. El empate en este partido tiene momios de +260, reflejando lo complicado que puede ser el enfrentamiento para ambos equipos. Cruz Azul vs Tijuana | La Máquina Azul (-250) es el favorito para llevarse los tres puntos en su casa frente a Tijuana (+600). La Máquina buscará asegurar su lugar en la Liguilla, mientras que Tijuana, con una cuota de +600, espera dar la sorpresa en este complicado desplazamiento. El empate en este partido se paga a +390.

La Máquina Azul (-250) es el favorito para llevarse los tres puntos en su casa frente a Tijuana (+600). La Máquina buscará asegurar su lugar en la Liguilla, mientras que Tijuana, con una cuota de +600, espera dar la sorpresa en este complicado desplazamiento. El empate en este partido se paga a +390. Monterrey vs Pachuca | Rayados (-103) es ligeramente favorito en su enfrentamiento contra Pachuca (+250). Ambos equipos son serios contendientes por los primeros lugares de la tabla, y este duelo será clave para mantener sus aspiraciones de Liguilla. El empate se paga a +275.

Rayados (-103) es ligeramente favorito en su enfrentamiento contra Pachuca (+250). Ambos equipos son serios contendientes por los primeros lugares de la tabla, y este duelo será clave para mantener sus aspiraciones de Liguilla. El empate se paga a +275. Chivas vs Puebla | El Rebaño (-345) es claro favorito para llevarse los tres puntos en casa contra Puebla (+900). El equipo tapatío se juega su permanencia en la cima de la tabla y espera aprovechar su condición de local. El empate tiene una cuota de +440, lo que refleja el poco margen de maniobra de Puebla para conseguir un resultado positivo.

El Rebaño (-345) es claro favorito para llevarse los tres puntos en casa contra Puebla (+900). El equipo tapatío se juega su permanencia en la cima de la tabla y espera aprovechar su condición de local. El empate tiene una cuota de +440, lo que refleja el poco margen de maniobra de Puebla para conseguir un resultado positivo. León vs FC Juárez | Este encuentro también se presenta muy equilibrado, con León (+155) y FC Juárez (+155) en igualdad de condiciones. Ambos equipos luchan por mantenerse cerca de la zona de Liguilla, y el empate se paga a +265, mostrando que el marcador podría mantenerse ajustado.

Este encuentro también se presenta muy equilibrado, con León (+155) y FC Juárez (+155) en igualdad de condiciones. Ambos equipos luchan por mantenerse cerca de la zona de Liguilla, y el empate se paga a +265, mostrando que el marcador podría mantenerse ajustado. América vs Toluca | Las Águilas (+152) es favorito en su partido contra Toluca (+170), aunque la visita a la capital siempre es complicada para los equipos fuera de casa. Las Águilas buscarán continuar su racha positiva para mantenerse en la lucha por los primeros lugares. El empate en este duelo tiene una cuota de +240.

Las Águilas (+152) es favorito en su partido contra Toluca (+170), aunque la visita a la capital siempre es complicada para los equipos fuera de casa. Las Águilas buscarán continuar su racha positiva para mantenerse en la lucha por los primeros lugares. El empate en este duelo tiene una cuota de +240. Santos Laguna vs Atlas | Los Guerreros (+148) es ligeramente favorito en su enfrentamiento contra Atlas (+164). El equipo de la Laguna buscará aprovechar su localía para sumar puntos importantes y continuar con su lucha por ingresar a la Liguilla. Por otro lado, Atlas, con momios de +164, intentará superar las dificultades de la temporada y mantenerse en la pelea por los primeros lugares. El empate en este partido tiene una cuota de +260, lo que refleja lo parejo que podría ser el encuentro.

Esta jornada promete ser crucial para el destino de varios equipos, con enfrentamientos clave en la pelea por la Liguilla y la clasificación a competiciones internacionales.

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