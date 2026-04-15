Mictlán vs Mixco en vivo: dónde mirar la Liga de Guatemala 2026

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Mictlán Mixco, Liga de Guatemala, en vivo y en directo | Claro Sports

El Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala entra en su recta final y uno de los partidos más atractivos de la jornada 20 será el que protagonizarán Mictlán y Deportivo Mixco, dos equipos con realidades muy distintas pero con la misma urgencia de sumar. Mientras los Conejos buscan reencontrarse con su mejor versión para no complicarse en la tabla acumulada, los Chicharroneros llegan encendidos y con la ilusión intacta de pelear hasta el final por el liderato del campeonato.

Mictlán suma 25 puntos y se ubica en el noveno lugar, producto de siete triunfos, cuatro empates y ocho derrotas. El equipo de Gabriel Álvarez viene de caer 3-0 ante Marquense como visitante y acumula tres partidos sin ganar, un bajón que cortó el buen momento que había construido en semanas anteriores. En la tabla acumulada está 9° con 49 unidades, pero no puede relajarse ya que Guastatoya y Malacateco lo siguen de cerca con 47, mientras que Achuapa (43) todavía sueña con escapar del descenso.

Por su parte, Mixco atraviesa un presente brillante: tiene 32 puntos y ocupa el segundo puesto, con la misma cantidad de unidades que Comunicaciones, aunque con peor diferencia de gol. El equipo de Fabricio Benítez viene de vencer 3-1 a Xelajú MC como local y llega a este duelo en su mejor forma del torneo, ya que sumó 22 de los últimos 27 puntos posibles. En esta etapa decisiva, los Chicharroneros saben que cada triunfo puede acercarlos al sueño de terminar primeros y llegar a los playoffs con ventaja.

¿A qué hora juegan y dónde mirar Mictlán vs Mixco de la jornada 20 de la Liga de Guatemala?

El encuentro entre Mictlán y Mixco está programado para el jueves 16 de abril a las 17:00 horas y se disputará en el estadio La Asunción. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de TV Azteca Guate.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Mictlán vs Mixco hoy

Ni Mictlán ni Mixco cuentan con futbolistas sancionados para este duelo de la jornada 20 de la Liga Nacional de Guatemala. Se estima que Gabriel Álvarez y Fabricio Benítez no harán muchas variantes con respecto al equipo que venían presentando.

Mictlán: John Faust; Pablo Meza, William Ramírez, Richard Monges, Jonas Herrarte; Osman Salguero, Guillermo Chavasco, Mario Grijalva, Kendel Herrarte, Miguel Ángel Lemus; y William Fajardo. DT: Gabriel Álvarez.

Mixco: Kevin Moscoso; Jeshua Urizar, Nixson Flores, Manuel Moreno, Facundo González; Edilson Reyes, Óscar González, Christian Ojeda; Kennedy Rocha, Esteban García; y Nicolás Martínez. DT: Fabricio Benítez.

Antecedentes y últimos resultados del Mictlán vs Mixco en Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos tres encuentros que disputaron Mictlán y Mixco:

26 de febrero de 2026 | Mixco 2-2 Mictlán | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 25 de octubre de 2025 | Mixco 2-1 Mictlán | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 17 de agosto de 2025 | Mictlán 0-0 Mixco | Torneo Apertura 2025

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