Flamengo vs Independiente Medellín, en vivo: dónde ver la Copa Libertadores 2026

Agéndese para ver el compromiso del ‘Mengao’, que buscará la victoria frente al cuadro colombiano.

Flamengo vs DIM, el duelo del jueves en Libertadores | Claro Sports

Continúa la Copa Libertadores. Se ha presentado, pasadas dos fechas, una alarmante crisis en el fútbol colombiano por los malos resultados iniciando la fase de grupos. Preciso al DIM, el elenco de Alejandro Restrepo, le tocará visitar al vigente campeón del certamen.

Los ‘Poderosos’ vienen de caer en el Clásico Paisa frente a Atlético Nacional, pero rápidamente les tocó pasar la página. Del otro lado espera en casa Flamengo, el cuadro de Leonardo Jardim, que suma tres victorias al hilo. Su último duelo fue victoria en el clásico carioca ante Fluminense.

Horario y dónde ver el Flamengo vs Independiente Medellín por la jornada 2 de la Copa Libertadores

El partido crucial para ambos, tanto el ‘Mengao’ como el ‘Poderoso’, tendrá su cita el jueves 16 de abril en el mítico Maracaná de Río de Janeiro. El pitazo inicial está programado para las 7:30 de la noche (hora COL) y las 21:30 horas (BRA) con el arbitraje de Andrés Matonte (Uruguay).

El compromiso se podrá ver para todo el continente por la señal de ESPN, además de Disney+ vía streaming. Además, en Claro Sports le llevaremos la cobertura minuto a minuto de la cita futbolera, con todo lo que debe saber al respecto.

¿Alineaciones confirmadas? Así jugarían Flamengo e Independiente Medellín

Así formaría Flamengo: Agustín Rossi; Emerson Royal, Danilo, Leo Pereira, Ayrton Lucas; Nicolás De La Cruz, Evertton Araújo, Lucas Paquetá; Gonzalo Plata Bruno Henrique y Jorge Carrascal. D.T.: Leonardo Jardim.

Así formaría el Medellín: Éder Chaux; Léyser Chaverra, Daniel Londoño, José Ortiz, Frank Fabra; Esnéyder Mena, Baldomero Perlaza, Alexis Serna, John Montaño; Francisco Chaverra y Francisco Fydriszewski. D.T.: Alejandro Restrepo.

Pronóstico de la Copa Libertadores: ¿Quién es el favorito de Flamengo vs Independiente Medellín según la IA?

Le consultamos a ChatGPT sobre el favoritismo en el partido. Respondió que Flamengo es amplio favorito por su jerarquía y el galardón de defender el título de la Copa Libertadores. Cualquier otro resultado sería una sorpresa total en el Maracaná.

Las cuotas también lo dicen todo. Flamengo paga 1.25 en las casas de apuestas, mientras que una igualdad supera 5 veces lo apostado. Para más sorpresa, el triunfo del DIM está tasado casi en 12.0, una cifra bastante jugosa.

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