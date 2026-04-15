Nashville rompe la barrera de Coapa: primer equipo de MLS en ganar en el Azteca

El equipo de Tennessee hace historia al derrotar 0-1 al América en el Azteca, convirtiéndose en el primer equipo de MLS en ganar allí en la Concachampions

El gol de Mukhtar es historia del fútbol estadounidense | Imago7

Nashville SC ya tiene un lugar en la historia de la Concacaf y de la MLS. El 14 de abril de 2026 venció 0-1 al América con gol de Hany Mukhtar en el Estadio Azteca y avanzó a semifinales de la Champions Cup con un 1-0 global. Más allá de la eliminación azulcrema, el dato que cambia la conversación es otro: se convirtió en el primer equipo de la MLS en ganar un partido competitivo en ese estadio, un sitio que durante años funcionó como frontera simbólica para los clubes de Estados Unidos y Canadá.

El golpe tomó más fuerza por el contexto de ambos equipos. Nashville llegó a la Ciudad de México en un momento alto: antes del viaje había vencido 2-1 a Charlotte FC, marcha primero del Este con marca de 5 triunfos, 1 empate y 1 derrota, y presumía 23 goles a favor y apenas 5 en contra en todas las competiciones de 2026. América, en cambio, aterrizó en la vuelta con una racha de cinco partidos sin ganar, empató con Nashville en la ida y, tras la derrota, quedó en seis encuentros consecutivos sin victoria y casi un mes sin festejar un triunfo.

Los antecedentes de la MLS en el Azteca antes del golpe de Nashville

La puerta ya se había tocado varias veces, pero nadie la había tumbado. En los registros oficiales de Concacaf, Montreal Impact fue uno de los primeros clubes de la MLS en resistir en el Azteca, cuando sacó empate 1-1 en la final de ida de 2015 gracias al gol de Ignacio Piatti, antes del cabezazo salvador de Oribe Peralta. Años después, Toronto FC repitió la hazaña de salir vivo del inmueble al firmar otro 1-1 en 2018, resultado que le dio el pase a la final. Ambos habían evitado la derrota, pero ninguno logró ganar.

Cuando se trató de equipos estadounidenses, el Azteca había sido todavía más duro. Seattle Sounders cayó 3-1 en 2016, Philadelphia Union perdió 2-0 en 2021, Portland Timbers salió con derrota 3-1 ese mismo año y New England Revolution fue superado 5-2 en 2024. Todos esos resultados quedaron documentados en recaps oficiales de Concacaf y sostienen una misma idea: el América sí había permitido sustos, pero no había concedido una victoria a un club de MLS en su casa.

Por eso lo de Nashville no fue un simple triunfo más. Rompió una secuencia que incluía empates valiosos de clubes canadienses y derrotas constantes de clubes estadounidenses, y lo hizo además en una noche de eliminación directa. Incluso la previa oficial de Concacaf recordaba que América llegaba a esta serie con antecedentes de cuartos de final en casa ante Seattle, Portland y New England, todos resueltos a su favor, una señal de que el Azteca seguía siendo presentado como un refugio competitivo para las Águilas. Nashville convirtió ese refugio en una trampa para el local.

Un Nashville en alza y un América que dejó de intimidar

El mérito de Nashville también pasa por su evolución futbolística. El equipo de B.J. Callaghan alcanzó otro nivel en 2026 y se sitúa en la cima del Este tras seis fechas. El triunfo en Charlotte lo dejó con 16 puntos, con 15 goles en sus primeros siete partidos de liga, además de una producción ofensiva y defensiva que lo coloca entre los mejores del semestre. No llegó al Azteca a sobrevivir: llegó en forma, con confianza y con una estructura reconocible.

América, del otro lado, ofreció la imagen contraria. En la ida no pudo marcar en Nashville y en la vuelta volvió a secarse; el balance final fue cero goles en 180 minutos, eliminación en cuartos y una presión que volvió a caer sobre André Jardine. El club llegó a seis partidos sin ganar, que estaba por cumplir un mes sin victoria y que la eliminación profundizó una deuda continental que ya rozará los 10 años sin título de Concacaf, desde la corona de 2016. El Azteca dejó de ser escudo y terminó siendo espejo del momento azulcrema.

La escena final explica por qué esta noche puede leerse como un cambio de época, aunque todavía no como una inversión total de jerarquías. Nashville fue ordenado, corto entre líneas, agresivo para correr y clínico cuando encontró el espacio para el gol de Mukhtar. América tuvo la pelota y el escenario, pero no impuso miedo ni precisión. Durante años, la historia decía que la MLS podía competir, empatar e incluso salir reforzada del Azteca, pero no ganar. Nashville cambió esa frase. Y lo hizo en el peor momento del América y en el mejor momento de su propia temporada.

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