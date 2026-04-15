Municipal vs Comunicaciones: las impresiones de Rodrigo Saravia antes del Clásico

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Municipal y Comunicaciones juegan un nuevo Clásico Nacional | @RojosDelMunicipal

El fútbol guatemalteco se prepara para vivir una nueva edición del Clásico Nacional entre Municipal y Comunicaciones, uno de los partidos más esperados en cada torneo y que esta vez corresponde al Clausura 2026. El duelo se disputará en el estadio Manuel Felipe Carrera, El Trébol, y será nada menos que el enfrentamiento número 337 en la historia entre ambos gigantes del país, en un contexto donde la tabla sigue apretada y cualquier tropiezo puede costar caro.

Este será el segundo clásico del certamen, luego del primero que terminó con triunfo albo por 1-0 gracias al gol de Wilson Pineda. Aquel resultado le dio impulso a Comunicaciones, que ahora llega a este choque como líder del campeonato tras vencer a Aurora en su último compromiso. El equipo crema sabe que este partido puede marcar el rumbo del cierre de la fase regular, ya que una victoria lo acercaría aún más a asegurar la cima y, al mismo tiempo, golpearía directamente a su máximo rival.

Del otro lado, Municipal enfrenta este compromiso con la urgencia de sumar tres puntos para volver a meterse de lleno en la pelea por los primeros lugares. Los rojos han dejado escapar unidades importantes en jornadas recientes y entienden que el clásico puede ser el punto de quiebre que necesitan para recuperar confianza, fortalecer el ánimo y volver a encender a su afición en un momento determinante del torneo.

En la previa del encuentro, uno de los que tomó la palabra fue Rodrigo Saravia, mediocampista escarlata y jugador con pasado en Comunicaciones, quien no ocultó la emoción que representa disputar un partido de esta magnitud. “Tener la oportunidad de jugar un clásico creo que es un privilegio. Muchos jugadores quisieran saber lo que es jugar un clásico. En mi caso ya he jugado algunos y estoy súper agradecido con Dios, con el equipo y con la oportunidad”, expresó.

Saravia también fue contundente al remarcar que este tipo de partidos se juegan con algo más que lo deportivo en mente. “Sabemos que es un partido súper importante, donde se juegan más que tres puntos. La tabla está muy apretada y nosotros queremos estar arriba. Hemos dejado ir puntos en los últimos minutos, pero eso queda atrás; hay que resaltar el esfuerzo del equipo y el buen trabajo que se viene haciendo”, afirmó, reflejando la mentalidad con la que Municipal quiere afrontar el desafío.

El volante destacó además la dificultad del rival, pero se mostró confiado en el factor local y el impacto que puede generar jugar en El Trébol. “Sabemos que va a ser un rival complicado, pero estamos arriba. Es un partido donde realmente se juegan más que tres puntos. Sabemos que la afición va a venir a apoyar y se hará sentir ante el rival”, comentó, anticipando un ambiente caliente en las gradas.

Finalmente, Saravia puso el foco en la hinchada roja como un elemento clave para inclinar la balanza. “El Trébol pesa mucho para el visitante y es por la afición. Nosotros nos motivamos e incentivamos muchísimo por el apoyo de ellos. Es importantísimo estar concentrados los 90 minutos, no importa lo que pase”, sostuvo. Y cerró con un mensaje directo para el público escarlata: “Que sepan que nos jugamos más que un partido. Es un privilegio tener la oportunidad de jugar”.

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