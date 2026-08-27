¡Tenemos séptimo juego! Olmecas reaccionan y empatan la serie de zona ante Guerreros

La novena tabasqueña empató 3-3 la serie ante los oaxaqueños por lo que irán a un último encuentro para determinar al finalista

Los Olmecas de Tabasco evitaron la eliminación y empataron la Serie de Zona 2026 ante los Guerreros de Oaxaca. Con una ofensiva que respondió en los momentos clave y un trabajo sólido desde la lomita, la novena tabasqueña se impuso por marcador de 8-1 para colocar la confrontación 3-3 y mandar todo a un séptimo partido por el boleto a la Serie de Campeonato.

El encuentro comenzó con un duelo cerrado entre los lanzadores, pero Tabasco encontró la primera ventaja en la parte baja del primer episodio. Oscar González abrió la cuenta con un sencillo productor, mientras que después Seth Beer conectó un doblete que permitió ampliar la diferencia. La ofensiva local aprovechó los espacios que dejó el pitcheo de Oaxaca y tomó control temprano del compromiso.

Olmecas empatan la serie 3-3 ante Guerreros. | Claro Sports.

El golpe más importante llegó en ese mismo capítulo cuando Agustín Ruiz conectó cuadrangular de tres carreras, con Seth Beer en circulación, para colocar la pizarra 3-0. Los Olmecas comenzaron a construir una ventaja que posteriormente sería respaldada por su cuerpo de lanzadores.

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Guerreros intentó responder en la tercera entrada y encontró una oportunidad con corredores en circulación, pero el pitcheo tabasqueño logró limitar el daño. Oaxaca consiguió su única carrera del encuentro con el jonrón solitario de Luis Barrera, quien conectó batazo entre los jardines izquierdo y central para acercar momentáneamente a la visita en la pizarra.

Sin embargo, los Olmecas retomaron el control ofensivo en la parte baja de la séptima entrada. Randy Romero abrió la tanda con un doblete y posteriormente Marco Hernández, Oscar González y Seth Beer conectaron imparables consecutivos para aumentar la ventaja. Calvin Estrada añadió otra carrera con un sencillo productor, colocando el marcador 6-1 ante unos Guerreros que no encontraron respuesta.

La ofensiva de Tabasco volvió a aparecer en el octavo episodio para sentenciar el compromiso. Marco Hernández impulsó una carrera y Oscar González conectó doblete productor de dos anotaciones, con lo que los Olmecas llegaron a ocho carreras y dejaron encaminado el triunfo.

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En la recta final, el relevo tabasqueño cerró la puerta a cualquier intento de reacción de Oaxaca. Los Guerreros no pudieron volver a mover la pizarra y los Olmecas aseguraron la victoria que les permite mantenerse con vida en la Serie de Zona.

Con la serie empatada 3-3, todo se definirá en el séptimo juego. Guerreros y Olmecas volverán a enfrentarse con un boleto en disputa, en un duelo donde ambas novenas buscarán aprovechar el impulso del resultado más reciente para avanzar en los playoffs de la Liga Mexicana de Béisbol 2026.

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