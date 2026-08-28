Franco Colapinto renueva con Alpine y seguirá en la Fórmula 1 en 2027

El piloto argentino mantendrá su asiento junto a Pierre Gasly después de sumar 19 puntos durante la temporada 2026

Franco Colapinto renueva con Alpine | Reuters

Franco Colapinto continuará como piloto de Alpine en la temporada 2027 de la Fórmula 1. La escudería con sede en Enstone confirmó este jueves la renovación del argentino, quien mantendrá su lugar dentro de la alineación titular junto a Pierre Gasly.

Alpine informó mediante un comunicado que Colapinto seguirá formando parte de su proyecto deportivo el próximo año, después de los resultados conseguidos durante la campaña 2026. El piloto de 23 años ha logrado mantenerse en la disputa por los puntos con el A526 y ocupa actualmente el puesto 12 del campeonato.

El argentino consiguió su primera unidad del año durante el Gran Premio de China, segunda fecha del calendario. Sin embargo, su producción comenzó a cambiar a partir de Miami, cuando la escudería puso a su disposición un nuevo chasis para afrontar la cuarta ronda de la temporada.

En Florida cruzó la meta en la séptima posición y posteriormente superó ese resultado en Canadá, donde terminó sexto. Después sumó puntos con un décimo lugar en Barcelona, una novena posición en Gran Bretaña y otro décimo puesto durante el Gran Premio de Bélgica.

Continuing the journey ✍️@francolapinto completes our line-up for 2027 💙 pic.twitter.com/maHzQ0r2es — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) August 27, 2026

El panorama cambió en las carreras posteriores debido a la pérdida de rendimiento de Alpine respecto a otros equipos de la zona media. La escudería presentó una actualización de su monoplaza durante la carrera de Zandvoort, aunque las modificaciones estuvieron disponibles únicamente para Gasly.

Colapinto recibirá ese paquete a partir del Gran Premio de Italia, siguiente parada de la temporada. La cita permitirá al argentino competir con las mismas especificaciones que su compañero mientras Alpine mantiene su disputa dentro del campeonato de constructores.

Alpine asegura la continuidad de Colapinto para 2027

La confirmación llega con varios meses de anticipación respecto al proceso que definió su permanencia para 2026. En aquella ocasión, Alpine esperó hasta noviembre, durante el fin de semana del Gran Premio de Brasil, para anunciar que Colapinto seguiría como titular.

Ahora, la escudería decidió resolver su alineación para 2027 durante la segunda parte del campeonato. Colapinto registra 19 puntos y se encuentra en la posición 12 de la clasificación de pilotos, cuatro unidades por detrás de Arvid Lindblad.

Alpine también mantiene una disputa con Racing Bulls por el quinto puesto del campeonato de constructores. El conjunto de Faenza suma 66 puntos, mientras que la escudería de Enstone cuenta con 63, una diferencia de tres unidades antes de la siguiente fecha.

Colapinto cumplirá en 2027 su cuarta temporada con presencia en la Fórmula 1. Su debut se produjo en 2024, cuando Williams lo promovió a uno de sus asientos titulares a partir del Gran Premio de Italia.

El argentino consiguió puntos en su segunda participación con un octavo lugar en Azerbaiyán y posteriormente volvió a sumar en Estados Unidos. Sin espacio dentro de Williams para la siguiente campaña, debido a que el equipo ya había definido su pareja de pilotos, pasó a Alpine como reserva.

Su regreso a la parrilla ocurrió a partir del Gran Premio de Emilia-Romaña de 2025. Desde entonces logró mantenerse dentro de la estructura francesa hasta asegurar su continuidad para 2026 y ahora para 2027, temporada en la que volverá a compartir equipo con Pierre Gasly.

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