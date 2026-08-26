Posibles alineaciones del Internacional de Bogotá vs Deportivo Pasto por Liga BetPlay Dimayor 2026-II
Publicado por Ana María Benito
Deportivo Pasto visita a Inter Bogotá en un nuevo compromiso de la Liga BetPlay Dimayor. Conozca todos los detalles y lo que está en juego.
El fútbol colombiano continúa poniéndose al día y la Liga BetPlay Dimayor tendrá un nuevo compromiso con el duelo entre Internacional de Bogotá y Deportivo Pasto. Ambos equipos buscarán sumar puntos importantes para mejorar su situación en la tabla, en un encuentro que enfrenta a un cuadro bogotano que viene de igualar 2-2 ante Deportivo Cali y a un conjunto nariñense necesitado de una reacción tras un complicado inicio de campeonato.
Posible alineación de Internacional Bogotá para el partido de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II
- Así formaría Internacional Bogotá: Wuilker Faríñez; Joan Castro, Carlos Vivas, Mateo Rodas, Yulián Gómez; Larry Vásquez, Rubén Manjarrés, Facundo Boné; Cristian Dájome, Ronaldo Julio y Diego Duarte. DT: Ricardo Valiño.
MÁS INFORMACIÓN: ¡Sensible baja para Repetto! Santa Fe entrega delicado parte médico de Kevin Balanta
Posible alineación de Deportivo Pasto para el partido de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II
- Así formaría Deportivo Pasto: Éderson Cabezas; Santiago Jiménez, Joyce Ossa, Nicolás Gil, Hervin Goyes; Jonathan Perlaza, Enrique Serje, Franco Leys, Mateo Garavito; Jorge Obregón y Andrés Ibargüen. DT: Jonathan Risueño.
¿Cómo y dónde ver Internacional de Bogotá vs Deportivo Pasto por la Liga BetPlay Dimayor 2026-II?
La acción se dará este jueves 27 de agosto, a las 8:15 p.m. Ya se confirmó que el partido podrá verse por el canal básico y también por el de suscripción adicional de Win Sports+. Otra opción es vía streaming con una suscripción activa en la plataforma de Win Play.
Últimos cinco partidos de Internacional de Bogotá
- 23.08.2026 | Deportivo Cali 1-1 Internacional de Bogotá.
- 19.08.2026 | Cúcuta Deportivo 1-1 Internacional de Bogotá.
- 08.08.2026 | Deportes Tolima 2-1 Internacional de Bogotá.
- 05.08.2026 | Internacional de Bogotá 1-0 Jaguares.
- 29.07.2026 | Internacional de Palmira 1-2 Internacional de Bogotá.
MÁS INFORMACIÓN: Stiven Barreiro lamenta que Millonarios no haya ganado en visita a Águilas Doradas: “Ese campo no es para jugar fútbol”
Último cinco partidos del Deportivo Pasto
- 23.08.2026 | Deportivo Pasto 0-1 Llaneros.
- 08.08.2026 | Deportivo Pasto 0-2 Deportivo Cali.
- 04.08.2026 | Millonarios 2-0 Deportivo Pasto.
- 01.08.2026 | Deportivo Pasto 1-2 Águilas Doradas.
- 28.07.2026 | Bogotá 0-3 Deportivo Pasto.