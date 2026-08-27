América avanza a semifnales, pero Almada enciende las alarmas: “Tenemos que seguir trabajando en defensa”

El técnico de las Águilas habló del regreso de Malagón, la actuación de Rodolfo Cota y el reto de enfrentar a Rayados en semifinales de ña Leagues Cup 2026

El América consiguió su clasificación a las semifinales de la Leagues Cup 2026 después de vencer 2-0 al Columbus Crew, pero Guillermo Almada reconoció que el equipo tuvo que superar momentos complicados durante el encuentro. El entrenador azulcrema destacó la capacidad de reacción de sus jugadores, aunque señaló que todavía existen aspectos defensivos por corregir.

Tras el partido, el técnico uruguayo consideró que el resultado fue justo por el trabajo realizado durante los 90 minutos, aunque resaltó la dificultad que representó enfrentar a un rival con una plantilla competitiva como la del Columbus Crew.

“Creo que, en el balance y en el análisis del partido, nos llevamos un triunfo justo, complicado y difícil por lo duro que fue Columbus. También influyó la muy buena plantilla de futbolistas que tiene el rival, la cual nos generó muchas dificultades en el primer tiempo. Sin embargo, lo supimos resolver y, en definitiva, nos llevamos un triunfo muy valioso”, explicó Almada en conferencia de prensa tras el partido.

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Almada destaca la competencia interna en la portería del América

Uno de los temas que abordó el entrenador fue la actuación de Rodolfo Cota, quien fue determinante al detener un penalti y tener varias atajadas relevantes durante el partido ante Columbus Crew. Almada reconoció el trabajo del experimentado guardameta y destacó la competencia que existe con los otros porteros del plantel.

“Cota ha tenido una excelente actuación. Tapia también, cuando le tocó jugar, estuvo muy bien. En definitiva, están para eso. Es algo que nos complace mucho porque tienen mucha dedicación y entrenan bien”, comentó.

El técnico azulcrema señaló que el regreso de Luis Ángel Malagón generará una competencia importante dentro del equipo, aunque aseguró que cuentan con opciones confiables para defender la portería. “Cuando lo tengamos, lo resolveremos. Indudablemente, cuando tengamos a Malagón, tendremos tres grandes arqueros. Esto nos da la posibilidad de que cualquiera de ellos que pueda actuar nos permita tener el puesto muy bien cubierto”, afirmó.

América debe mejorar aspectos defensivos, reconoce Almada

Aunque las Águilas avanzaron sin recibir gol ante Columbus Crew, Almada aceptó que existen situaciones defensivas que deben continuar trabajando. El estratega explicó que el estilo de juego del equipo implica asumir ciertos riesgos, pero que deben buscar mayor automatización.

“Tenemos que seguir trabajando en la parte defensiva, que nos involucra a todos. Estamos generando un buen volumen de juego, muchas situaciones y amplitudes en los momentos que tenemos que hacerlo. Esas tres o cuatro situaciones de peligro fueron más distracciones nuestras que tenemos que solucionar y seguir trabajando. Si bien la idea táctica ha prendido bien, se tomó mucho riesgo. Exponemos un poco nuestra defensa y eso lleva más automatismos y más tiempo de trabajo del que hemos tenido todavía”, explicó.

El entrenador consideró que las oportunidades que tuvo Columbus llegaron principalmente por desconcentraciones del conjunto azulcrema y no por una superioridad constante del rival.

“Me gustaría sufrir menos, indudablemente, vuelvo a insistir, nos ocupa tratar de mejorar esas distracciones, el penalti que le rebota en la mano cuando teníamos buena cantidad de jugadores en el área, fortuitos, insisto, son cosas que debemos mejorar, me quedo contento con el volumen de juego y las oportunidades que llegaron poco”, señaló.

Almada habló sobre jugar las semifinales de la Leagues Cup en México

Después de que los cuatro semifinalistas de la Leagues Cup 2026 sean equipos de la Liga MX, Almada fue cuestionado sobre la posibilidad de que las siguientes rondas se disputen en territorio mexicano. El técnico azulcrema evitó entrar en polémica y señaló que esa decisión corresponde a la organización.

“Nosotros no manejamos esas situaciones, ya que dependen de la parte directriz. Sería un atrevimiento de mi parte opinar de esta situación desde la parte deportiva”, comentó.

Sin embargo, reconoció que disputar los partidos en México representaría una ventaja para los equipos participantes. “Indudablemente, sería beneficioso para nuestro equipo. Pero creo que está establecido de antemano que tanto semifinal como final se jueguen aquí en Estados Unidos”, añadió.

América ya piensa en Rayados en semifinales

Tras eliminar a Columbus Crew, América enfrentará a Monterrey en las semifinales de la Leagues Cup 2026. Almada destacó la calidad del conjunto regiomontano y consideró que será una prueba exigente por el nivel de su plantilla.

“Monterrey tiene una de las plantillas más ricas del fútbol mexicano, con muchísima jerarquía en su plantel, así que va a ser un rival durísimo. Nosotros también tenemos nuestras armas y creo que va a ser un buen partido para todos aquellos que lo puedan observar”, concluyó.

Con el boleto asegurado entre los cuatro mejores del torneo, América mantiene su objetivo de conquistar la Leagues Cup, aunque Guillermo Almada dejó claro que el equipo todavía debe ajustar detalles para afrontar la siguiente ronda.

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