Partidos de hoy 27 de agosto de 2026, y dónde ver en vivo todo el fútbol de este jueves

LaLiga, la Liga de Expansión, así como Europa League y Conference League son parte de las opciones para ver fútbol este día

Barcelona destaca entre los juegos de este jueves 27 agosto. | Claro Sports.

La actividad futbolística continúa este jueves 27 de agosto de 2026 con una agenda que incluye partidos de distintas ligas y torneos internacionales. En México, los aficionados podrán seguir encuentros de la Liga Expansión MX, mientras que en Europa habrá compromisos de la LaLiga de España, la Carabao Cup, la UEFA Europa League y la UEFA Conference League.

Uno de los focos principales estará en España, donde Barcelona y Athletic Club se enfrentarán en una nueva jornada de LaLiga, además del duelo entre Celta de Vigo y Osasuna. En Inglaterra, el Chelsea buscará avanzar en la Copa de la Liga cuando reciba al Luton Town, mientras que en Brasil se disputará un clásico entre Internacional y Gremio por la Copa do Brasil.

La jornada también tendrá presencia mexicana con dos encuentros de la Liga Expansión MX, además de actividad en Colombia y una amplia cartelera europea con clubes como Ajax, Brighton, Benfica, Inter Turku, Braga y Trabzonspor. A continuación, te presentamos los partidos de hoy 27 de agosto, los horarios y dónde verlos en vivo.

Agenda partidos de hoy: horarios y dónde ver este 27 de agosto

Liga Expansión MX

La Liga Expansión MX tendrá actividad este jueves 27 de agosto con dos partidos que forman parte del calendario del Apertura 2026 del fútbol mexicano. Los equipos buscarán sumar puntos importantes en una jornada donde la competencia continúa con la pelea por mejorar posiciones en la clasificación.

Alebrijes vs Tapatío | 19:00 horas | ESPN y Disney+.

Cancún vs La Paz | 19:00 horas | AYM SPORTS

LaLiga de España

La jornada de LaLiga española tendrá dos encuentros destacados este jueves, con la participación de equipos que buscan mantenerse en la parte alta de la clasificación. El Barcelona recibirá al Athletic Club en uno de los partidos más esperados del día, mientras que el Celta de Vigo enfrentará a Osasuna en otro compromiso de la fecha.

Celta de Vigo vs Osasuna | 12:30 horas | Sky Sports

Barcelona vs Athletic Club | 13:00 horas | Sky Sports

Carabao Cup (Copa de la Liga de Inglatera)

Luego de la participación de varios equipos de la Premier League en días pasados, toca turno al Chelsea quien buscará acercarse a la idea que quiere implantar su nuevo entrenador, Xabi Alonso.

Chelsea vs Luton Town | 12:30 horas | Disney+

Copa de Brasil

La Copa do Brasil presenta uno de los encuentros más esperados del jueves con el clásico entre Internacional y Grêmio. Dos de los clubes más representativos del fútbol brasileño se enfrentarán en una eliminatoria donde la rivalidad regional será uno de los ingredientes principales.

Internacional vs Gremio | 17:00 horas | Disney+

UEFA Conference League

La UEFA Conference League tendrá una jornada con varios compromisos de clasificación en la que diferentes clubes europeos buscarán asegurar su presencia en la siguiente fase del torneo. Equipos como Ajax, Brighton, Braga y Twente forman parte de la actividad programada para este jueves.

Qarabag vs Twente | Horario: 10:00 horas

Copenhague vs Inter Turku | Horario: 11:00 horas

Ajax vs Sion | 12:00 horas

Brighton vs Tronso | 12:30 horas

Austria Viena vs Braga | 12:30 horas

UEFA Europa League

La UEFA Europa League también tendrá una amplia cartelera este 27 de agosto con partidos correspondientes a la fase clasificatoria del torneo. Clubes como Benfica, Salzburgo, Anderlecht, Trabzonspor y Estrella Roja buscarán conseguir resultados que les permitan avanzar en la competición continental.

Salzburgo vs Mjallby | 11:00 horas

| 11:00 horas Viktoria Plzen vs Estrella Roja | 11:00 horas

| 11:00 horas Aarhus vs Benfica | 12:00 horas

| 12:00 horas Anderlecht vs Qairat | 12:30 horas

| 12:30 horas Ferencvaros vs Trabzonspor | 12:30 horas

Liga de Colombia

El fútbol colombiano tendrá dos encuentros este jueves con la participación de Millonarios, uno de los clubes con mayor seguimiento en el país. El conjunto azul enfrentará a Llaneros en busca de un resultado positivo dentro del campeonato local.

Llaneros vs Millonarios | 17:10 horas

| 17:10 horas Inter Bogotá vs Pasto | 19:15 horas

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