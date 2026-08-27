Jugando Claro en vivo: Post cuartos de final de la Leagues Cup 2026

Toluca y América superaron a sus rivales de la MLS y aseguraron su presencia en la fase de semifinales de la Leagues Cup 2026

Una nueva emisión de Jugando Claro llega con el análisis de lo ocurrido en los cuartos de final de la Leagues Cup 2026, donde los representantes de la Liga MX enfrentaron a clubes de la MLS en busca de un boleto a las semifinales del torneo.

La mesa de debate repasará los partidos de Toluca ante Austin FC y América frente a Columbus Crew, dos encuentros que definieron el camino de los equipos mexicanos dentro de la competencia binacional. Los especialistas analizarán las jugadas más importantes, los goles y las decisiones que marcaron el desarrollo de ambos compromisos.

El programa pondrá bajo la lupa las acciones determinantes de los cuartos de final, desde las anotaciones hasta las decisiones arbitrales que influyeron en los resultados. Además, se debatirá sobre el rendimiento de los futbolistas que fueron protagonistas y las claves que permitieron a Toluca y América avanzar en la Leagues Cup 2026.

La mesa también analizará el enfrentamiento entre la Liga MX y la MLS, así como el balance de los equipos que lograron instalarse entre los mejores del torneo. Jugando Claro se transmite completamente en vivo a través de la multiplataforma de Claro Sports, con el debate sobre la actualidad del fútbol regional y el camino rumbo al título de la Leagues Cup 2026.

TE PUEDE INTERESAR