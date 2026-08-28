Pericos de Puebla vs Olmecas de Tabasco, en vivo por Claro Sports la Serie de campeonato de la Zona Sur Playoffs LMB 2026

Puebla y Tabasco van por su boleto a la Serie del Rey y puedes seguir todos sus partidos por la multiplataforma de Claro Sports

Sigue la serie entre Pericos de Puebla y Olmecas de Tabasco por Claro Sports|Imago7

La Liga Mexicana de Béisbol tendrá nuevo campeón. Los Diablos Rojos del México cayeron eliminados en la Serie de Zona, por lo que tendremos nuevo monarca de la pelota mexicana de verano. El trono de la Zona Sur lo definirán los verdugos de los escarlatas, Pericos de Puebla, ante Olmecas de Tabasco, cuyos partidos podrás seguir en su totalidad por la multiplataforma de Claro Sports.

Por primera vez desde 1993, año en el que consiguieron su único campeonato, los Olmecas de Tabasco están en la Serie de Campeonato de la Zona Sur. Lo hicieron de manera cardiaca, en siete partidos ante Guerreros de Oaxaca, ganando dos partidos en extra innings, incluyendo la victoria del Juego 7 en 13 entradas, con el cuadrangular de Alan Espinoza que será eterno en Villahermosa.

Tabasco tendrá ventaja de casa en esta serie ante Pericos, a los que dominaron 6-3 en la serie de la temporada regular. Puebla encontró su mejor nivel en el cierre de la temporada y acabó con el sueño de tricampeonato del México, pero todavía faltan ocho victorias para conseguir el título de la Serie del Rey.

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La antesala de la Serie del Rey tiene calendarios distintos para cada Zona. La actividad comienza en el Norte, con la serie entre Toros de Tijuana y Sultanes de Monterrey, que dará inicio el viernes 28 de agosto. Un día después, el sábado 29, dará inicio la serie entre Pericos y Olmecas, con el Play Ball a partir de las 19:00 horas.

Olmecas de Tabasco vs Pericos de Puebla: calendario Playoffs, fechas y horarios de la serie

Tabasco tendrá ventaja de casa en esta serie, ya que terminó en segundo lugar de la Zona Sur, dos partidos por encima de Pericos, que acabó en el cuarto lugar. Así que los primeros dos partidos serán en el Parque Centenario 27 de febrero, además del sexto y séptimo, de ser necesario. Los tres partidos intermedios serán en el Hermanos Serdán de Puebla. Todos los partidos se podrán seguir por la multiplataforma de Claro Sports:

Sábado 29 de agosto | Pericos de Puebla en Olmecas de Tabasco | Juego 1 Zona Sur | 19:00 horas CDMX

| Pericos de Puebla en Olmecas de Tabasco | Juego 1 Zona Sur | Domingo 30 de agosto | Pericos de Puebla en Olmecas de Tabasco | Juego 2 Zona Sur | 18:00 horas CDMX

| Pericos de Puebla en Olmecas de Tabasco | Juego 2 Zona Sur | Martes 1 de septiembre | Olmecas de Tabasco en Pericos de Puebla | Juego 3 Zona Sur | 19:00 horas CDMX

| Olmecas de Tabasco en Pericos de Puebla | Juego 3 Zona Sur | Miércoles 2 de septiembre | Olmecas de Tabasco en Pericos de Puebla | Juego 4 Zona Sur | 19:00 horas CDMX

| Olmecas de Tabasco en Pericos de Puebla | Juego 4 Zona Sur | Jueves 3 de septiembre | Olmecas de Tabasco en Pericos de Puebla | Juego 5 Zona Sur (de ser necesario) | 19:00 horas CDMX

| Olmecas de Tabasco en Pericos de Puebla | Juego 5 Zona Sur (de ser necesario) | 19:00 horas CDMX Sábado 5 de septiembre | Pericos de Puebla en Olmecas de Tabasco | Juego 6 Zona Sur (de ser necesario) | 19:00 horas CDMX

| Pericos de Puebla en Olmecas de Tabasco | Juego 6 Zona Sur (de ser necesario) | 19:00 horas CDMX Domingo 7 de septiembre | Pericos de Puebla en Olmecas de Tabasco | Juego 7 Zona Sur (de ser necesario) | 18:00 horas CDMX

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¿Cuál es el formato de Playoffs y cómo se gana la serie? Reglas LMB 2026

La postemporada de la Liga Mexicana de béisbol consiste de cuatro rondas (Primer Playoff, Serie de Zona, Serie de Campeonato de Zona y Serie del Rey). En todas es a ganar cuatro de siete partidos. Los partidos se juegan en un formato 2-3-2: los primeros dos y últimos dos en casa del mejor preclasificado, que en este caso será en Tabasco; el tercer, cuarto y quinto partido se celebrarán en casa del menor rankeado, Pericos.

Para la Serie del Rey, la localía la define la marca en la temporada regular, que quedó de la siguiente manera: Tijuana (60-31), Tabasco (54-38), Puebla (50-42) y Monterrey (49-44). Esto quiere decir que Toros tendría ventaja de casa ante cualquier rival del Sur, mientras que Sultanes iniciaría de visitante si avanza.

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