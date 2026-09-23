Los campeones Toros de Tijuana: “El único equipo que podía vencernos éramos nosotros mismos”

El conjunto fronterizo destacó la importancia de un vestidor unido, sin egos y con jugadores comprometidos para poder levantar el título de la LMB

Los Toros de Tijuana revelan las claves de su campeonato en la LMB. | Imago 7

Los Toros de Tijuana encontraron en la confianza interna una de las bases para conquistar la Serie del Rey 2026 de la Liga Mexicana de Béisbol. El equipo fronterizo cerró una temporada de campeonato con una idea que marcó su camino desde el inicio: el principal rival estaba dentro del propio grupo.

“El único equipo que podía vencernos éramos nosotros mismos”, fue la frase que acompañó el recorrido de los Toros, de acuerdo con Justin Turner, quien destacó la mentalidad del conjunto tijuanense durante su primera temporada en la Liga Mexicana de Béisbol.

El exjugador de Grandes Ligas explicó en entrevista con Peloteando de Claro Sports que desde el primer día identificaron que tenían un equipo con posibilidades de pelear por el título. “Sabíamos que teníamos un equipo campeón”, señaló Turner al recordar el proceso que terminó con la celebración en el Estadio Chevron.

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Para el estadounidense, uno de los factores importantes fue la convivencia entre jugadores con experiencia y elementos que aportaron desde distintos roles. Turner mencionó a compañeros como Hernán Pérez, Junior Lake y Franchy Cordero como parte de un grupo que mantuvo el mismo objetivo durante toda la campaña.

Un vestidor sin egos, la clave de Toros de Tijuana

El manager Roberto Kelly coincidió en que la fortaleza del equipo estuvo en el clubhouse. Para el estratega, contar con un vestidor donde todos los jugadores entendieron su papel permitió que el talento individual se transformara en un objetivo colectivo.

“Tuvimos un vestidor excelente. Creo que esa fue la clave”, explicó Kelly, quien destacó que no existieron diferencias dentro del grupo y que todos trabajaron con la misma meta: levantar el campeonato.

El presidente de la organización, Omar Canizales, también resaltó la personalidad de los integrantes del equipo. Más allá del talento, señaló que la humildad fue uno de los elementos que permitió formar una familia dentro del equipo.

“Son grandes personalidades, tienen un gran talento, pero tienen mucha humildad. Eso fue lo que hizo que esto se convirtiera en una familia”, comentó Canizales.

La celebración del título frente a su afición

El campeonato tuvo un significado especial para el capitán Isaac Rodríguez, quien destacó la importancia de conseguir el título en casa y compartirlo con la afición de Tijuana.

El jugador recordó los viajes, los desvelos y el trabajo realizado durante cinco meses para alcanzar el objetivo. Para Rodríguez, el último out representó la recompensa de todo el esfuerzo acumulado durante la temporada.

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Por su parte, Hernán Pérez, nombrado MVP de la Serie del Rey, aseguró que el campeonato fue un objetivo que el equipo persiguió desde el primer día. El venezolano señaló que el grupo se preparó para alcanzar ese momento y disfrutar la celebración con el trofeo en sus manos.

Ahora, los Toros de Tijuana ya tienen la mira puesta en el siguiente reto. Canizales reconoció que la organización trabaja con la intención de competir nuevamente por el campeonato, aunque recordó que existen factores como lesiones o movimientos de jugadores que pueden modificar el panorama de una temporada.

“Si pensamos en ser bicampeones, algunos pueden hablar de una dinastía, pero todavía no me atrevería a decirlo porque siempre hay que pensar en el siguiente paso. Roberto necesita pocos ajustes para que podamos ser aspirantes nuevamente. La temporada tiene muchas variables: puede haber lesiones o jugadores que reciban oportunidades en otras ligas. Por eso tenemos que encontrar las piezas necesarias para pelear por ese bicampeonato”, mencionó.

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