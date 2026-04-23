¡Los Cabos 2026 se llena de estrellas! Shapovalov y top 20 encabezan el torneo

El Abierto de Los Cabos 2026 celebra su décima edición con figuras del top 20, nuevas promesas y cambios importantes en el torneo

¡Aniversario de lujo! Los Cabos 2026 confirma campeón. Reuters

La décima edición del Abierto de Los Cabos categoría 250 se realizará del 25 de julio al primero de agosto y dentro de las primeras novedades es la presencia del actual campeón, el canadiense Denis Shapovalov, además de tres jugadores top 20, el checo Jiri Lehecka, Karen Khachavov y Francisco Cerundolo.



“Nuestra intención, sin duda alguna era traer jugadores que no hayan estado, ¿no? y que sobre todo atraviesen un gran momento. Todos ellos atraviesan un gran momento. Yo creo que debemos de estar también ante una estrella, próxima estrella como Rodrigo Jodar que también estará y a los 19 años ya ganó su primer torneo ATP, es una estrella en constante crecimiento que tendremos en el tour, más los que se sumen”, dijo Geoffrey Fernández, director del torneo.



En 2026 de hizo por primera ocasión el torneo categoría 250 que ha tenido a grandes jugadores y aseguran que el traer promesas del tour y jugadores como el español Rafael Jodar que actualmente es el 42 del ranking y estuvo en el Abierto de Acapulco.



“Muy contentos de llegar a 10 años , un plan sólido tan comprometido con el destino, 10 años de constante crecimiento, creo que no hay manera más digna de celebrar un evento que ha dejado tanto para el destino y para el país“, explicó.



Dentro de los festejos de este año está que el acceso a la ronda de calificación que se realiza el sábado y domingo previo al torneo será gratis para las familias, además habrá una cancha adicional con capacidad para 250 personas para tener un total de seis nuevas superficies en el complejo de Los Cabos.



“Vamos a cambiar la superficie, la superficie es hard court, esa superficie es la misma que vamos utilizar que va a utilizar Toronto y Cincinnati. Entonces lo que queremos es, así como lo hicimos en Acapulco con Laikold, que es la misma superficie de Indian Wells y de Miami, lo mismo estamos haciendo aquí. Estamos homologando la misma superficie y sobre todo a la misma velocidad.

Eso va a ayudar a que los jugadores no sientan el cambio del lo que tanto se quejan hoy en día en el tour”, explicó.



Este torneo también tendrá presencia mexicana con Rodrigo Pacheco además de otros tricolores que esperan sean parte de este festejo y confirmarán en las próximas semanas.



“Seguro estaremos apoyando a Rodrigo Pacheco, como siempre al main draw y apoyando a los otros mexicanos. Ahorita Alan Magadán está jugando muy bien por ahí tenemos también a Alex Hernández que también está jugando muy bien a Lucas Gómez. Osea, creo que hay grandes promesas, ojalá sigan el camino que están teniendo por nuestra parte, por supuesto que los apoyaremos. Tanto al main draw como la qualy”, aseveró.



A unos días del fallecimiento de Alejandro Burillo recordaron durante la conferencia de prensa el legado deportivo que dejó y que ahora los compromete a seguir triunfando y cuidar lo que hizo para que el torneo de Los Cabos se mantenga entre los mejores tres de su categoría.



“Siempre nos decía y lo que más le aprendí es que nunca se rindió, jamás le daba miedo el fracaso, siempre arriesgaba y lo que hacía lo llevaba al final. Aquí llegamos en Acapulco con una visión, el crecimiento que hubo, lo mismo pasó en Cabos y este es su legado y el seguir adelante“, acotó.

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