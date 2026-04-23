Sebastián Abreu respalda a Gilberto Mora tras su gol con Xolos y aclara su futuro

El técnico de Tijuana destacó la recuperación del jugador y explicó por qué seguirá en Liga MX pese al interés internacional

Gilberto Mora se queda en Xolos y apunta a la selección mexicana. Imago 7

El triunfo de Xolos de Tijuana ante Pachuca en la jornada 16 del Clausura 2026 dejó como uno de los grandes protagonistas a Gilberto Mora, quien volvió a marcar tras superar una pubalgia. Tras el partido, Sebastián Abreu destacó el momento del jugador, tanto por su recuperación como por su impacto en el equipo en la recta final del torneo.

El técnico fue claro al explicar que el proceso de Mora se ha manejado con cuidado, especialmente por la carga de partidos. “Está totalmente recuperado. Lo único que necesitábamos por la secuencia de partidos que teníamos era darle la dosificación necesaria y lo vamos a seguir haciendo así”, señaló Abreu en conferencia de prensa, quien además celebró verlo nuevamente en plenitud física y futbolística.

“Obviamente que felices de verlo bien, totalmente a pleno, pudo convertir un gol. Entonces, para todos esos fantasmas que había sobre su situación, quedó disipada la duda de que está en excelentes condiciones”, añadió el estratega, dejando claro que el delantero atraviesa un momento clave de cara a sus objetivos personales.

En ese sentido, Abreu también destacó que Mora vive un momento importante en su desarrollo, incluso con miras a una posible convocatoria a la selección mexicana. “Está en el mejor momento del campeonato y para el mejor momento de él en la preparación para el Mundial”, afirmó.

Gil Mora se queda en Xolos

Sobre el futuro del jugador, el técnico explicó que, pese al interés que pueda existir desde el extranjero, la situación reglamentaria impide una salida inmediata. “La ley es clara, hasta los 18 no se puede ir. Si cumple en noviembre y el torneo termina a principios de ese mes, coincide todo para que él esté acá y juegue”, explicó.

Abreu también dejó en claro que lo mejor para el crecimiento del futbolista es mantenerse en competencia. “No creo que ningún club quiera tener a un jugador cuatro meses sin jugar. Tiene que competir y tener ritmo, porque si no pierde proceso”, apuntó.

Finalmente, el estratega reconoció el talento de Mora y su proyección a futuro, asegurando que el club confía plenamente en su desarrollo. “Yo lo conozco, creo en él y sé su potencial. Puede ser un delantero importante por mucho tiempo, porque tiene condiciones para seguir creciendo”, concluyó.

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