Martín Varini lamenta no ver a Necaxa en la Liguilla: “No vine para quedar eliminado”

El técnico uruguayo asegura que los Rayos tienen nivel para poder pelear por los puestos de Liguilla y lo buscarán el próximo semestre

Martín Varini lamenta la eliminación del Necaxa. | Imago 7

Necaxa empató sin goles con Chivas y se quedó sin posibilidad alguna de avanzar a la Liguilla del Clausura 2026, situación que no agradó al técnico Martín Varini, quien asegura no llegó a los Rayos para quedar fuera de la Fiesta Grande, con la promesa de mejorar para el próximo semestre.

El estratega uruguayo aseguró que su equipo mostró una gran mejoría futbolística en los dos recientes partidos, ante Tigres y Guadalajara, señalando que, si hubieran encontrado antes dicho nivel de competitividad, tal vez hoy sería otra historia, con mejores resultados que los tendrían más arriba en la clasificación.

“Antes de empezar por lo que hay para corregir, que lo hay, creo que la evolución del equipo ha marcado una mejora notoria en la capacidad competitiva. Venimos de dos juegos contra rivales de muchísima jerarquía; si no son los más difíciles que nos podemos encontrar, están ahí. El equipo ha demostrado la capacidad de competir, de saber defenderse, de saber presionar a equipos de mucha calidad y también de tener nuestras situaciones. La tuvimos contra Tigres y hoy la volvemos a tener.

“Eso es todo lo positivo. Creo que los tiempos los marca el fútbol, pero si hubiésemos tenido esta capacidad competitiva al inicio del torneo, seguramente hubiésemos perdido menos juegos de los que perdimos por un gol o por detalles. Ese es el aprendizaje y es sobre lo que estamos construyendo para lo que viene, para el próximo juego y para el segundo semestre, teniendo hoy la información de que ya no tenemos posibilidades de pasar de fase”, señaló Varini, en la conferencia de prensa posterior al duelo ante Chivas en el Estadio Victoria.

El entrenador de los Rayos apuntó que hay detalles por corregir, al sentir que ofensivamente el equipo puede hacerlo mucho mejor y ya piensa en refuerzos.

“Creo que es el margen de mejora que tenemos para el segundo semestre. También necesitamos alguna característica de jugador un poco diferente en esa entrelínea que nos permita asociar o conectar mejor la zona de volantes con la ofensiva. Son cosas que hemos analizado, que tenemos muy claras, pero que vamos a construir sobre lo que el equipo viene mostrando: la garra, la agresividad, la valentía para jugar de igual a igual a grandes rivales y la solidez defensiva que venimos mostrando”.

Y agregó, poniendo énfasis en que quiere triunfar con los Rayos: “Tenemos claro que tenemos que mejorar y que nuestro objetivo es pasar de fase; no vine acá para quedar eliminado. Entendemos los procesos y cómo se dio, y el trabajo marcará que para el próximo semestre podamos tener una mejor versión”.

Respecto al balance del semestre, señala que fue un torneo difícil: “Todos lo teníamos claro y quedó muy marcado por la gran rotación que tuvo el plantel. Nunca lo pusimos de excusa, sino que intentamos adaptarnos a partir de eso, pero claramente hubo rendimientos que fueron de menos a más en el torneo. Si hubiésemos comenzado el torneo con esta clase de partidos, hubiésemos sumado más puntos. Estamos en un club con mucha historia, muy grande, donde la gente es exigente. Para todos los que elegimos estar acá, es porque nos gusta esa presión y esa ambición. Puertas para dentro, entendemos que esto es un proceso y que si seguimos transitándolo como lo venimos haciendo, con la humildad de mejorar, seguramente los resultados van a ser mejores y tendremos un segundo semestre mejor”.

Necaxa finalizará su participación en el Clausura 2026 el próximo domingo en la cancha del Estadio Azteca ante Cruz Azul, equipo que se quedó sin técnico al destituir a Nicolás Larcamón.

“Siempre que hay un cambio de entrenador, la incertidumbre es mayor. De todas formas, creo que ellos tienen una identidad muy clara de juego. Son equipos que tienen mucha calidad individual y que muchas veces, más allá de la estructura, la forma de defenderlos pasa por un concepto colectivo, porque en el uno contra uno son muy desnivelantes. Pondremos mucho foco en nosotros, en seguir mejorando, en sostener lo bueno que hemos hecho en estos últimos partidos y en mejorar los detalles que nos han privado de ganar en los últimos juegos. Seguiremos pensando en lo que viene”, finalizó.

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