Milito afirma que Chivas mereció ganar ante Necaxa y aclara por qué sacó a la Hormiga González

El técnico rojiblanco analizó a profundidad el empate ante Necaxa y defiendió el rendimiento de su escuadra

Milito durante el encuentro ante Necaxa | Imago7

Gabriel Milito habló en conferencia de prensa tras el empate sin goles entre Necaxa y Chivas en la jornada 16 del Clausura 2026, un resultado que dejó sensaciones encontradas. El encuentro estuvo marcado por la intensidad, pero también por la falta de contundencia del conjunto rojiblanco, que generó opciones claras sin poder reflejarlo en el marcador, mientras que el empate dejó a los Rayos sin posibilidades de Liguilla.

Al analizar el desarrollo del partido, el técnico argentino fue claro al señalar que su equipo hizo lo suficiente para ganar. Milito destacó el desempeño de su plantel y lamentó la falta de efectividad en el último toque, al asegurar: “Las sensaciones: creo que hicimos un buen partido, un correcto partido donde, sobre todo el segundo tiempo, tuvimos situaciones muy claras para abrir el marcador. Pienso que debimos haber ganado el partido. Tuvimos situaciones, tuvimos buenos pasajes futbolísticos. Nos faltó la contundencia que habitualmente tenemos porque generamos situaciones como también habitualmente lo hacemos”.

El estratega también profundizó en la forma en que su equipo encaró el encuentro. Milito subrayó que Chivas mantuvo su identidad ofensiva y su intención constante de ir al frente, incluso en un duelo cerrado: “En partidos así, donde por momentos estuvo muy emparejado, hacer un gol cambia o debería cambiar el rumbo. El equipo jugó con el sello de siempre, con la mentalidad de siempre, pensando en el arco rival”.

Sobre por qué sustituyó a la Hormiga González durante la parte complementaria en Aguascalientes: “Con respecto a los cambios o al cambio, cuando siento que el equipo necesita una alternativa, tomamos la decisión de cambiar. Así funcionamos”.

En cuanto a la gestión del plantel y rotación de sus elementos, el técnico dejó en claro que las decisiones responden a las necesidades del momento. Milito explicó su criterio en los cambios y adelantó posibles movimientos de cara al cierre del torneo, señalando: “Tenemos una baja por sanción que es la de Luis Romo, no vamos a poder contar con él. Ahí vamos a tener que buscar un reemplazante. Veremos cómo salimos a jugar”. También destacó el rendimiento de su portero: “Sobre Óscar Whalley: tuvo muy poca participación, tuvo mucha más participación quizás desde el inicio con los pies y la verdad que lo hizo muy bien. Tuvo una parada al final en el único remate que tuvieron sensacional, pero no me sorprende. Confío y sé que tenemos dos arqueros muy buenos”.

En el apartado táctico, el entrenador explicó cómo buscó neutralizar al rival. Milito detalló que el plan se basó en salir jugando y atacar los espacios a la espalda del mediocampo rival, destacando el papel de algunos futbolistas: “Esperábamos un partido donde nos podían llegar a presionar alto en nuestra salida. Entendimos muy bien el partido en jugar en corto para que subieran a hacernos mano a mano y jugar a los nueve. Lo hicimos bien dentro de las posibilidades que tenía el partido”.

Respecto a temas externos, Milito evitó entrar en polémicas arbitrales y puso el foco en lo deportivo. El entrenador fue enfático en no hablar del arbitraje y centrarse en el rendimiento de su equipo: “De los del arbitraje no hablo. Tengo que hablar del juego, puedo hacer una reflexión acerca del rendimiento de mi equipo, pero de los arbitrajes no hablo, no tengo esa costumbre y no lo voy a hacer tampoco”. Asimismo, resaltó la importancia de cuidar al plantel: “No tenemos que evitar suspensiones, tenemos que evitar lesiones que forman parte del juego también, pero hacer todo lo posible para que no tengamos bajas. Va a ser determinante en los playoff”.

Finalmente, el técnico rojiblanco dejó claro que el objetivo es cerrar de la mejor manera la fase regular y llegar en óptimas condiciones a la Liguilla. Milito reconoció el mérito de su equipo a lo largo del torneo y reafirmó la identidad del club:: “Es un mérito muy grande de los jugadores. Hemos sido muy regulares, hemos conseguido muchas victorias de forma merecida, con muchos argumentos futbolísticos”. También enfatizó: “Esperamos cerrar en casa de la manera que queremos, que sería ganar y asegurar ese primer lugar. Se cierra una competencia, pero la competencia continúa y entramos en la zona definitoria”.

Te puede interesar: