La ofensiva de Olmecas despierta para empatar la Serie del Rey

Tabasco gana el Juego 4, con seis carreras en el primer tercio del partido, para garantizar el regreso a Tijuana

Olmecas de Tabasco empata la Serie del Rey 2026 | Imago7

Olmecas no podía perder el Juego 4 de la Serie del Rey ante Toros de Tijuana y eso exactamente hicieron los tabasqueños. Victoria 9-1 en el Parque Centenario para dejar la final de la Liga Mexicana 2-2. Se garantiza el regreso a Baja California y el campeón será el que gane dos de los siguientes tres partidos.

Tras anotar siete carreras en el Juego 1, Olmecas sumó solo dos en los siguientes dos encuentros de la Serie del Rey. El sábado, en Villahermosa, los bats despertaron desde temprano.

Tabasco pegó primero y pegó seis veces en el primer tercio del partido. Hicieron que explotara temprano el abridor visitante, Noah Skirrow, quien apenas pudo sacar dos outs en el Parque Centenario, y uno de esos fue en un toque de sacrificio.

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La fiesta la comenzó Carlos Arellano con sencillo. Jasson Atondo fue el primer out con un ttoque de sacrificio, tras lo cual Marco Hernández pegó un hit. Seth Beer llenó la casa con un pasaporte y parecía que Skirrow salía del problema al ponchar a Oscar González para el segundo out, pero Calvin Estrada pegó imparable para traer la primera carrera.

Roberto Kelly no esperó más y cambió a su abridor, pero no dio resultado. Jorge Pérez subió a la lomita e inició su labor dando pasaporte para que la segunda pisara el plato de caballito. Domingo Leyba dejó la pizarra 4-0 con imparable productor de dos carreras. Finalmente Luis González fue el tercer out.

El daño de la primera entrada sería suficiente, ya que Toros de Tijuana apenas pegó tres hits en el Juego 4, produciendo solo tres carreras en dos encuentros en el Parque Centenario. Tabasco puso el 5-0 en la segunda baja, con Arellano de nuevo como protagonista con un toque sorpresa para abrir la entrada, un robo, moviéndose a tercera con el rodado de out de Atondo y el hit productor de Beer.

La rayita de los visitantes llegó en la tercera alta, con un triple de Jonathan Guzmán, quien pisó la registradora en rola de out de Gilberto Celestino. Tabasco contestó de inmediato con cuadrangular solitario de Calvin Estrada para el 6-1 tras tres entradas.

No hubo más carreras hasta la séptima entrada. Olmecas llenó la casa con un out y la séptima carrera llegó de caballito en los spikes de Luis González, Arellano impulsó la octava y Atondo trajo la novena con un out forzado.

Victoria para Daniel Camarena, el abridor de Olmecas que trabajó siete entradas, permitiendo apenas dos hits, ponchando a cinco. Perdió Noah Skirrow, quien tuvo cuatro carreras en su contabilidad en 0.2 entradas de labor.

El Juego 5, el último en el Parque Centenario, está programado para el domingo 13 de septiembre a las 18:00 horas, tiempo del centro de México. Habrá viaje el lunes y el martes 15 regresa la Serie del Rey a Tijuana, con un hipotético Juego 5 el miércoles 16.

Los pitchers anunciados para el Juego 5 serían Daniel Martínez por Tijuana y Austin Warner por Tabasco.

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