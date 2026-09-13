Erik Lira se sacude el golpe del Monaco y marca en el Clásico Joven

El mediocampista recibió el gafete de capitán y marcó su primer gol del torneo durante su primera titularidad del Apertura 2026

Erik Lira marca golazo en su regreso con Cruz Azul | Claro Sports/Alejandra Suárez

Erik Lira encontró en el Clásico Joven el escenario para responder después de que su fichaje por el Monaco no se concretara. El mediocampista de Cruz Azul recibió la oportunidad de comenzar el partido ante América y apareció en el marcador para poner el 1-0 en el Estadio Azteca.

Lira, además, inició el encuentro con el gafete de capitán y tomó la responsabilidad de conducir al equipo en uno de los partidos de la temporada. Su anotación llegó después de una jugada que comenzó por la banda izquierda y terminó con el balón dentro del área.

El mediocampista recibió el servicio sin marca y definió de primera intención con un disparo de pierna derecha. El balón tomó dirección hacia uno de los postes y dejó sin posibilidad de intervenir al guardameta Rodolfo Cota.

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La anotación significó el primer gol de Lira en el Apertura 2026 y llegó después de un mes en el que su nombre estuvo relacionado con una posible salida al fútbol europeo. El acuerdo con el Monaco no pudo concretarse y el jugador permaneció en Cruz Azul.

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Lo que te perdiste, Mónaco. Cruz Azul le está ganando al América



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Para Lira, el encuentro también representó además su primera titularidad y capitanía, siendo una muestra de su compromiso con el plantel. Su gol permitió a La Máquina tomar la ventaja ante América y abrió una nueva etapa para el jugador dentro del equipo celeste.

La anotación llegó en un momento en el que Lira necesitaba recuperar el foco en el terreno de juego. El Clásico Joven le permitió hacerlo desde el inicio y con una acción que puso a Cruz Azul arriba en el marcador.

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