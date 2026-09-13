Marquense vs San Pedro en vivo: resultado y goles del partido de la Liga de Guatemala 2026

Se abre la novena jornada del Torneo Apertura.

Marquense vs San Pedro, partido en vivo y en directo | Claro Sports

Marquense y San Pedro se enfrentan por la novena jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala, en un partido entre dos equipos que llegan en buen momento y buscan mantenerse en la pelea por los primeros lugares. Los Leones intentarán aprovechar su localía después de conseguir un importante triunfo ante Comunicaciones, mientras que los Gallos quieren prolongar la gran campaña que están realizando tras su ascenso.

Marquense llega con 12 puntos y ubicado en el quinto puesto, después de conseguir cuatro victorias en sus ocho presentaciones. El conjunto dirigido por Manuel Naya reaccionó de gran manera tras sufrir una goleada 4-0 frente a Xelajú MC y viene de vencer 2-0 a Comunicaciones en el estadio Cementos Progreso, un resultado que confirmó su recuperación. Los Leones ganaron cuatro de sus últimos cinco partidos y ahora buscarán trasladar ese buen momento a su casa.

Por su parte, San Pedro suma 16 unidades y ocupa la tercera posición, con cinco triunfos, un empate y dos derrotas. El equipo de Edwin Vásquez se convirtió en una de las revelaciones del Apertura 2026 después de conseguir el ascenso y acumula tres encuentros consecutivos sin perder: derrotó 4-3 a Antigua GFC, empató 0-0 como visitante ante Municipal y viene de superar 2-0 a Mixco. Una nueva victoria le permitiría continuar presionando a los equipos que se encuentran en lo más alto de la clasificación.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Marquense vs San Pedro hoy sábado 12 de septiembre de 2026?

El encuentro entre Marquense y San Pedro será el sábado 12 de septiembre a las 20:00 horas en el estadio Marquesa de la Ensenada y se podrá ver en vivo y en directo a través de FOX.

Alineaciones del Marquense vs San Pedro para la jornada 9, al momento

Ni Marquense ni San Pedro cuentan con futbolistas suspendidos para este partido de la jornada 9 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Manuel Naya y Edwin Vásquez eligieron las siguientes alineaciones para sus equipos

Marquense: Gustavo Gutiérrez; Marco Rodas, Carlos Santos, Oscar Linton, Elías Enoc; Yordin Hernández, Fernando Escalante; David Chuc, Brandon De León, Denilson Ochaeta; y David Grande. DT: Manuel Naya.

San Pedro: Vander Cruz; David Álvarez, Steveth Chacón, Edwin Fuentes, Renny Folleco; Edgar Macal, Luigui Calderón, Romario Gómez; Sebastián Colón, Luis Martínez y Germán Águila. DT: Edwin Vásquez.

Antecedentes del Marquense vs San Pedro y últimos resultados en la Liga de Guatemala

No hay enfrentamientos oficiales en la máxima categoría entre Marquense y San Pedro a lo largo de su historia.

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