Toros de Tijuana vs Olmecas de Tabasco, en vivo la Serie del Rey: fecha, horario y dónde ver el Juego 4 de la LMB

La novena de la Zona Norte tomó ventaja en la serie, pero todavía necesita dos victorias para quedarse con el título

Tijuana vs Tabasco, Juego 3, horario y dónde ver | Claro Sports

El Infierno Verde mantiene caliente la pelota. La Serie del Rey continúa en Villahermosa, donde se prepara el Juego 4 entre los Toros de Tijuana y los Olmecas de Tabasco para definir al nuevo campeón de la Liga Mexicana de Béisbol.

La novena de la Zona Sur sufrió un duro descalabro en casa al caer 2-0 ante los campeones de la Zona Norte. Ahora, los del sureste se preparan para afrontar un nuevo compromiso en el Estadio Centenario 27 de Febrero e igualar las acciones en la pelea por el título.

Algo que buscarán conseguir aprovechando la localía y mostrando un nivel similar al del primer duelo, cuando ganaron como visitantes en Baja California. Otro factor que tendrán que utilizar a su favor será el apoyo de la afición, que agotó las entradas para los tres duelos que albergará el parque tabasqueño.

Los Toros necesitan dos victorias más para quedarse con el campeonato, por lo que podrían coronarse por tercera ocasión en su historia, ahora en El Edén, luego de consagrarse en 2017 y 2021. Eso es precisamente lo que buscarán evitar los Olmecas, que intentarán conquistar un nuevo campeonato después de 33 años de espera.

Toros de Tijuana vs Olmecas de Tabasco: ¿A qué hora juegan y dónde ver en vivo el Juego 4 de la Serie del Rey?

Si no te quieres perder un solo detalle del Juego 4 de la Serie del Rey 2026 entre Toros de Tijuana y Olmecas de Tabasco, el playball está programado para las 19:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Centenario 27 de Febrero.

Sigue el cuarto juego de la Serie del Rey 2026 de la Liga Mexicana de Béisbol a través de la multiplataforma de Claro Sports, ya sea mediante un sistema de cable o en el canal oficial de YouTube, donde ya puedes hacerte miembro premium por 59 pesos.

LMB 2026: ¿Dónde ver la Serie del Rey en vivo? Calendario completo de juegos

La Serie del Rey define al nuevo campeón de la LMB, que será el equipo que consiga cuatro victorias. Todos los encuentros se podrán seguir en vivo a través de la multiplataforma de Claro Sports en distintos horarios.

MÁS INFORMACIÓN: Toros de Tijuana silencian el Parque Centenario y toman ventaja en la Serie del Rey

Juego 1 | Martes 8 de septiembre | Olmecas de Tabasco 7-1 Toros de Tijuana | Toros Mobil Park

| Toros Mobil Park Juego 2 | Miércoles 9 de septiembre | Olmecas de Tabasco 2-13 Toros de Tijuana | Toros Mobil Park

| Toros Mobil Park Juego 3 | Viernes 11 de septiembre | Toros de Tijuana 2-0 Olmecas de Tabasco | Centenario 27 de Febrero

Centenario 27 de Febrero Juego 4 | Sábado 12 de septiembre | Toros de Tijuana en Olmecas de Tabasco | Centenario 27 de Febrero | 19:00 horas CDMX (18:00 Tijuana) | EN VIVO POR CLARO SPORTS

| Centenario 27 de Febrero | 19:00 horas CDMX (18:00 Tijuana) | Juego 5 | Domingo 13 de septiembre | Toros de Tijuana en Olmecas de Tabasco (de ser necesario) | Centenario 27 de Febrero | 18:00 horas (17:00 Tijuana) | EN VIVO POR CLARO SPORTS

Juego 6 | Martes 15 de septiembre | Toros de Tijuana en Olmecas de Tabasco (de ser necesario) | Toros Mobil Park | 20:35 horas CDMX (19:35 Tijuana) | EN VIVO POR CLARO SPORTS

Juego 7 | Miércoles 16 de septiembre | Toros de Tijuana en Olmecas de Tabasco (de ser necesario) | Toros Mobil Park | 20:35 horas CDMX (19:35 Tijuana) | EN VIVO POR CLARO SPORTS

Los Toros de Tijuana tienen la ventaja en la serie después de vencer 2-0 a los Olmecas. Con ese resultado, se colocaron 2-1 arriba en la pelea por el campeonato y necesitan dos victorias más para quedarse con el título.

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