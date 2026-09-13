Escorpiones vs Herediano en vivo: resultado y goles del partido de la Liga de Costa Rica 2026

Partido clave para las aspiraciones de Paulo Wanchope como entrenador del Team.

Escorpiones vs Herediano, partido en vivo y en directo | Claro Sports

Escorpiones y Herediano se enfrentan por la octava jornada del Torneo Apertura 2026 de la Primera División de Costa Rica, en un partido entre dos equipos que necesitan reaccionar después de un complicado comienzo de campeonato. Ambos llegan igualados con cuatro puntos y ubicados en el fondo de la clasificación, por lo que el encuentro aparece como una oportunidad importante para cortar sus respectivas malas rachas.

Escorpiones suma cuatro puntos y ocupa el noveno lugar, producto de un triunfo, un empate y cinco derrotas. El recién ascendido atraviesa su primera experiencia en la máxima categoría y llega después de sufrir cuatro derrotas consecutivas, una racha que terminó provocando la salida de Junior Díaz del banquillo. Además, su única victoria hasta el momento se produjo administrativamente ante San Carlos, que no pudo presentarse al encuentro de la primera jornada debido a una deuda con la Caja Costarricense de Seguro Social.

Por su parte, Herediano también tiene cuatro unidades y aparece en la décima posición, con un triunfo, un empate y cinco derrotas. El Team viene de caer 3-2 como local frente a Pérez Zeledón y acumula cinco derrotas consecutivas, resultados que aumentaron la presión sobre Paulo Wanchope. Los florenses ya habían cambiado de entrenador después de la salida de José Giacone, pero todavía no consiguieron encontrar la reacción esperada y buscarán ante Escorpiones una victoria que les permita comenzar a salir del fondo.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Escorpiones vs Herediano hoy sábado 12 de septiembre de 2026?

El encuentro entre Escorpiones y Herediano será el sábado 12 de septiembre a las 20:00 horas en el estadio Ricardo Saprissa y se podrá ver en vivo y en directo a través de FUTV.

Alineaciones del Escorpiones vs Herediano para la jornada 8, al momento

Herediano no podrá contar con Anthony Walker, expulsado en el duelo ante Pérez Zeledón, mientras que Escorpiones no cuenta con futbolistas suspendidos para este partido de la jornada 8 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Costa Rica. Andrés Arias y Paulo Wanchope eligieron las siguientes alineaciones para sus equipos.

Escorpiones: Johnny Álvarez; Leandro Mena, Preeston Kilwien, Greivin Fonseca; Néstor Monge, Christian Muñoz, Ian Fernández, Anderson Fernández; Johan Venegas, John Jairo Ruiz y Josué Serrano. DT: Andrés Arias.

Herediano: Alexandre Lezcano; Haxzel Quirós, Keyner Brown, Getsel Montes, Darril Araya; Sergio Rodríguez, Jesús Henestrosa, Elías Aguilar, Aaron Murillo, Emerson Bravo; y Fernando Lesme. DT: Paulo Wanchope.

Antecedentes del Escorpiones vs Herediano y últimos resultados en la Liga de Costa Rica

No hay enfrentamientos oficiales en la máxima categoría entre Escorpiones y Herediano a lo largo de su historia.

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