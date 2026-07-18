Kimi Antonelli domina los Libres 3 en Bélgica; Checo Pérez termina en el lugar 20

Publicado por Jorge Rolando Marrón Vélez

El piloto de Mercedes hizo la mejor vuelta con 1:45.990 en el circuito de Spa-Francorchamps para terminar por delante de Lando Norris y Max Verstappen

Kimi Antonelli | Reuters
Kimi Antonelli domina las Libres 3 en Spa-Francorchamps. | Reuters

Andrea Kimi Antonelli mantuvo el primer puesto en la tercera práctica libre del Gran Premio de Bélgica 2026. El piloto de Mercedes registró una vuelta de 1:45.990 en el circuito de Spa-Francorchamps y terminó por delante de Lando Norris y Max Verstappen antes de la sesión de clasificación.

Antonelli esperó hasta cerca de la primera media hora para salir a la pista, pues los dos Mercedes fueron los últimos monoplazas en comenzar su programa. El italiano necesitó pocas vueltas para colocarse al frente y su registro ya no fue superado durante el resto de la práctica.

Lando Norris terminó en la segunda posición con un tiempo de 1:46.129, a 139 milésimas del Mercedes. Max Verstappen ocupó el tercer puesto con 1:46.138, apenas nueve milésimas por detrás del piloto de McLaren y a 148 milésimas de Antonelli.

George Russell colocó el segundo Mercedes en el cuarto lugar, a 0.367 segundos de su compañero. Lewis Hamilton fue quinto con Ferrari, aunque cerró su participación con un accidente en la zona de Fagnes, donde perdió el control del monoplaza y golpeó las barreras. Charles Leclerc finalizó sexto, por delante de Oscar Piastri.

Audi colocó sus dos autos dentro de los primeros nueve lugares. Nico Hülkenberg terminó octavo y Gabriel Bortoleto fue noveno, mientras que Isack Hadjar completó los primeros diez puestos después de detenerse durante unos minutos a la salida del pitlane por un problema en su Red Bull.

¿Qué pasó con Checo Pérez en los Libres 3 de Bélgica?

Sergio Pérez comenzó temprano su trabajo con Cadillac y utilizó neumáticos blandos en sus primeras vueltas. El mexicano reportó por radio que el motor no se sentía bien antes de completar uno de sus intentos y comenzó con un registro de 1:51.969. Después redujo su tiempo, pero no logró acercarse a la zona media de la clasificación.

Checo Pérez terminó la sesión en el lugar 20 con un tiempo de 1:48.990, exactamente tres segundos detrás de Antonelli. El piloto de Guadalajara completó 21 vueltas y solo superó a los Aston Martin de Fernando Alonso y Lance Stroll. Su compañero en Cadillac, Valtteri Bottas, finalizó en el puesto 17 con 1:48.644, una diferencia de 346 milésimas respecto al mexicano.

El resultado dejó a Cadillac fuera de los primeros 16 lugares antes de la clasificación. Pérez y su equipo deberán revisar el funcionamiento del auto y encontrar tiempo en los distintos sectores de Spa-Francorchamps, después de una práctica en la que el mexicano permaneció entre las últimas posiciones.

Resultados de los Libres 3 del GP de Bélgica 2026

Después de una intensa tercera práctica libre, así quedaron los resultados en el Gran Premio de Bélgica 2026, dejando lista la pista para la clasificación:

Pos.PilotoEquipoTiempoDiferenciaVueltas
1Andrea Kimi AntonelliMercedes1:45.99013
2Lando NorrisMcLaren1:46.129+0.13921
3Max VerstappenRed Bull1:46.138+0.14814
4George RussellMercedes1:46.357+0.36712
5Lewis HamiltonFerrari1:46.382+0.39217
6Charles LeclercFerrari1:46.750+0.76017
7Oscar PiastriMcLaren1:46.785+0.79520
8Nico HülkenbergAudi1:46.924+0.93420
9Gabriel BortoletoAudi1:47.049+1.05918
10Isack HadjarRed Bull1:47.096+1.10619
11Arvid LindbladRacing Bulls1:47.176+1.18623
12Liam LawsonRacing Bulls1:47.690+1.70023
13Franco ColapintoAlpine1:47.904+1.91420
14Oliver BearmanHaas1:47.920+1.93023
15Pierre GaslyAlpine1:47.949+1.95921
16Alex AlbonWilliams1:47.990+2.00019
17Valtteri BottasCadillac1:48.644+2.65422
18Carlos SainzWilliams1:48.692+2.70220
19Esteban OconHaas1:48.730+2.74022
20Sergio PérezCadillac1:48.990+3.00021
21Fernando AlonsoAston Martin1:50.155+4.16517
22Lance StrollAston Martin1:50.631+4.64115

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