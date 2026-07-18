Kimi Antonelli domina los Libres 3 en Bélgica; Checo Pérez termina en el lugar 20

El piloto de Mercedes hizo la mejor vuelta con 1:45.990 en el circuito de Spa-Francorchamps para terminar por delante de Lando Norris y Max Verstappen

Kimi Antonelli domina las Libres 3 en Spa-Francorchamps. | Reuters

Andrea Kimi Antonelli mantuvo el primer puesto en la tercera práctica libre del Gran Premio de Bélgica 2026. El piloto de Mercedes registró una vuelta de 1:45.990 en el circuito de Spa-Francorchamps y terminó por delante de Lando Norris y Max Verstappen antes de la sesión de clasificación.

Antonelli esperó hasta cerca de la primera media hora para salir a la pista, pues los dos Mercedes fueron los últimos monoplazas en comenzar su programa. El italiano necesitó pocas vueltas para colocarse al frente y su registro ya no fue superado durante el resto de la práctica.

Lando Norris terminó en la segunda posición con un tiempo de 1:46.129, a 139 milésimas del Mercedes. Max Verstappen ocupó el tercer puesto con 1:46.138, apenas nueve milésimas por detrás del piloto de McLaren y a 148 milésimas de Antonelli.

George Russell colocó el segundo Mercedes en el cuarto lugar, a 0.367 segundos de su compañero. Lewis Hamilton fue quinto con Ferrari, aunque cerró su participación con un accidente en la zona de Fagnes, donde perdió el control del monoplaza y golpeó las barreras. Charles Leclerc finalizó sexto, por delante de Oscar Piastri.

Audi colocó sus dos autos dentro de los primeros nueve lugares. Nico Hülkenberg terminó octavo y Gabriel Bortoleto fue noveno, mientras que Isack Hadjar completó los primeros diez puestos después de detenerse durante unos minutos a la salida del pitlane por un problema en su Red Bull.

¿Qué pasó con Checo Pérez en los Libres 3 de Bélgica?

Sergio Pérez comenzó temprano su trabajo con Cadillac y utilizó neumáticos blandos en sus primeras vueltas. El mexicano reportó por radio que el motor no se sentía bien antes de completar uno de sus intentos y comenzó con un registro de 1:51.969. Después redujo su tiempo, pero no logró acercarse a la zona media de la clasificación.

Checo Pérez terminó la sesión en el lugar 20 con un tiempo de 1:48.990, exactamente tres segundos detrás de Antonelli. El piloto de Guadalajara completó 21 vueltas y solo superó a los Aston Martin de Fernando Alonso y Lance Stroll. Su compañero en Cadillac, Valtteri Bottas, finalizó en el puesto 17 con 1:48.644, una diferencia de 346 milésimas respecto al mexicano.

El resultado dejó a Cadillac fuera de los primeros 16 lugares antes de la clasificación. Pérez y su equipo deberán revisar el funcionamiento del auto y encontrar tiempo en los distintos sectores de Spa-Francorchamps, después de una práctica en la que el mexicano permaneció entre las últimas posiciones.

Resultados de los Libres 3 del GP de Bélgica 2026

Después de una intensa tercera práctica libre, así quedaron los resultados en el Gran Premio de Bélgica 2026, dejando lista la pista para la clasificación:

Pos. Piloto Equipo Tiempo Diferencia Vueltas 1 Andrea Kimi Antonelli Mercedes 1:45.990 — 13 2 Lando Norris McLaren 1:46.129 +0.139 21 3 Max Verstappen Red Bull 1:46.138 +0.148 14 4 George Russell Mercedes 1:46.357 +0.367 12 5 Lewis Hamilton Ferrari 1:46.382 +0.392 17 6 Charles Leclerc Ferrari 1:46.750 +0.760 17 7 Oscar Piastri McLaren 1:46.785 +0.795 20 8 Nico Hülkenberg Audi 1:46.924 +0.934 20 9 Gabriel Bortoleto Audi 1:47.049 +1.059 18 10 Isack Hadjar Red Bull 1:47.096 +1.106 19 11 Arvid Lindblad Racing Bulls 1:47.176 +1.186 23 12 Liam Lawson Racing Bulls 1:47.690 +1.700 23 13 Franco Colapinto Alpine 1:47.904 +1.914 20 14 Oliver Bearman Haas 1:47.920 +1.930 23 15 Pierre Gasly Alpine 1:47.949 +1.959 21 16 Alex Albon Williams 1:47.990 +2.000 19 17 Valtteri Bottas Cadillac 1:48.644 +2.654 22 18 Carlos Sainz Williams 1:48.692 +2.702 20 19 Esteban Ocon Haas 1:48.730 +2.740 22 20 Sergio Pérez Cadillac 1:48.990 +3.000 21 21 Fernando Alonso Aston Martin 1:50.155 +4.165 17 22 Lance Stroll Aston Martin 1:50.631 +4.641 15

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