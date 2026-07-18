Kimi Antonelli domina los Libres 3 en Bélgica; Checo Pérez termina en el lugar 20
El piloto de Mercedes hizo la mejor vuelta con 1:45.990 en el circuito de Spa-Francorchamps para terminar por delante de Lando Norris y Max Verstappen
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Andrea Kimi Antonelli mantuvo el primer puesto en la tercera práctica libre del Gran Premio de Bélgica 2026. El piloto de Mercedes registró una vuelta de 1:45.990 en el circuito de Spa-Francorchamps y terminó por delante de Lando Norris y Max Verstappen antes de la sesión de clasificación.
Antonelli esperó hasta cerca de la primera media hora para salir a la pista, pues los dos Mercedes fueron los últimos monoplazas en comenzar su programa. El italiano necesitó pocas vueltas para colocarse al frente y su registro ya no fue superado durante el resto de la práctica.
Lando Norris terminó en la segunda posición con un tiempo de 1:46.129, a 139 milésimas del Mercedes. Max Verstappen ocupó el tercer puesto con 1:46.138, apenas nueve milésimas por detrás del piloto de McLaren y a 148 milésimas de Antonelli.
George Russell colocó el segundo Mercedes en el cuarto lugar, a 0.367 segundos de su compañero. Lewis Hamilton fue quinto con Ferrari, aunque cerró su participación con un accidente en la zona de Fagnes, donde perdió el control del monoplaza y golpeó las barreras. Charles Leclerc finalizó sexto, por delante de Oscar Piastri.
Audi colocó sus dos autos dentro de los primeros nueve lugares. Nico Hülkenberg terminó octavo y Gabriel Bortoleto fue noveno, mientras que Isack Hadjar completó los primeros diez puestos después de detenerse durante unos minutos a la salida del pitlane por un problema en su Red Bull.
¿Qué pasó con Checo Pérez en los Libres 3 de Bélgica?
Sergio Pérez comenzó temprano su trabajo con Cadillac y utilizó neumáticos blandos en sus primeras vueltas. El mexicano reportó por radio que el motor no se sentía bien antes de completar uno de sus intentos y comenzó con un registro de 1:51.969. Después redujo su tiempo, pero no logró acercarse a la zona media de la clasificación.
Checo Pérez terminó la sesión en el lugar 20 con un tiempo de 1:48.990, exactamente tres segundos detrás de Antonelli. El piloto de Guadalajara completó 21 vueltas y solo superó a los Aston Martin de Fernando Alonso y Lance Stroll. Su compañero en Cadillac, Valtteri Bottas, finalizó en el puesto 17 con 1:48.644, una diferencia de 346 milésimas respecto al mexicano.
El resultado dejó a Cadillac fuera de los primeros 16 lugares antes de la clasificación. Pérez y su equipo deberán revisar el funcionamiento del auto y encontrar tiempo en los distintos sectores de Spa-Francorchamps, después de una práctica en la que el mexicano permaneció entre las últimas posiciones.
Resultados de los Libres 3 del GP de Bélgica 2026
Después de una intensa tercera práctica libre, así quedaron los resultados en el Gran Premio de Bélgica 2026, dejando lista la pista para la clasificación:
|Pos.
|Piloto
|Equipo
|Tiempo
|Diferencia
|Vueltas
|1
|Andrea Kimi Antonelli
|Mercedes
|1:45.990
|—
|13
|2
|Lando Norris
|McLaren
|1:46.129
|+0.139
|21
|3
|Max Verstappen
|Red Bull
|1:46.138
|+0.148
|14
|4
|George Russell
|Mercedes
|1:46.357
|+0.367
|12
|5
|Lewis Hamilton
|Ferrari
|1:46.382
|+0.392
|17
|6
|Charles Leclerc
|Ferrari
|1:46.750
|+0.760
|17
|7
|Oscar Piastri
|McLaren
|1:46.785
|+0.795
|20
|8
|Nico Hülkenberg
|Audi
|1:46.924
|+0.934
|20
|9
|Gabriel Bortoleto
|Audi
|1:47.049
|+1.059
|18
|10
|Isack Hadjar
|Red Bull
|1:47.096
|+1.106
|19
|11
|Arvid Lindblad
|Racing Bulls
|1:47.176
|+1.186
|23
|12
|Liam Lawson
|Racing Bulls
|1:47.690
|+1.700
|23
|13
|Franco Colapinto
|Alpine
|1:47.904
|+1.914
|20
|14
|Oliver Bearman
|Haas
|1:47.920
|+1.930
|23
|15
|Pierre Gasly
|Alpine
|1:47.949
|+1.959
|21
|16
|Alex Albon
|Williams
|1:47.990
|+2.000
|19
|17
|Valtteri Bottas
|Cadillac
|1:48.644
|+2.654
|22
|18
|Carlos Sainz
|Williams
|1:48.692
|+2.702
|20
|19
|Esteban Ocon
|Haas
|1:48.730
|+2.740
|22
|20
|Sergio Pérez
|Cadillac
|1:48.990
|+3.000
|21
|21
|Fernando Alonso
|Aston Martin
|1:50.155
|+4.165
|17
|22
|Lance Stroll
|Aston Martin
|1:50.631
|+4.641
|15