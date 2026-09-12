Toros de Tijuana silencian el Parque Centenario y toman ventaja en la Serie del Rey

David Reyes encabezó el trabajo desde la lomita y Justin Turner conectó el jonrón que puso el 2-0 definitivo

Los Toros de Tijuana se colocaron al frente en la Serie del Rey (2-1) después de imponerse 2-0 a los Olmecas de Tabasco en el tercer juego de la final de la Liga Mexicana de Béisbol. El encuentro se disputó ante un lleno en el Parque Centenario 27 de Febrero, que volvió a recibir una Serie Final después de 33 años.

El duelo se definió por el trabajo de los lanzadores y por las oportunidades que Tijuana logró aprovechar. David Reyes fue el pitcher ganador, luego de trabajar cinco entradas en las que permitió cuatro imparables, ponchó a cuatro bateadores y concedió una base por bolas, sin permitir carreras.

Olmecas tuvo problemas para generar daño frente al abridor de los Toros. Tabasco consiguió colocar corredores en las bases durante las primeras entradas, pero no encontró el batazo que le permitiera abrir el marcador.

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La respuesta de Tijuana llegó en la segunda entrada. Tomás Telis conectó un doblete que permitió a Phillip Evans llegar al plato, después de que el jugador de los Toros había recibido una base por bolas. El batazo puso el 1-0 y dio a la novena visitante la ventaja que mantendría durante buena parte del encuentro.

El marcador se mantuvo sin cambios mientras los dos cuerpos de pitcheo trabajaron para contener a las ofensivas. Ronnie Williams, abridor de Tabasco, completó seis entradas, en las que permitió cuatro imparables y una carrera, además de registrar nueve ponches y otorgar tres bases por bolas.

Tabasco tuvo algunas oportunidades para empatar. En la quinta entrada, Jasson Atondo conectó un sencillo y Carlos Arellano recibió una base por bolas, pero la ofensiva local no logró convertir esas llegadas en carreras. La defensa y el pitcheo de Tijuana mantuvieron la ventaja antes de entrar en los episodios finales.

Los Toros también encontraron corredores en circulación durante la séptima entrada. Junior Lake recibió base por bolas y posteriormente avanzó hasta tercera gracias a un robo, pero el conjunto fronterizo no consiguió ampliar la diferencia en esa oportunidad.

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La segunda carrera apareció hasta la novena entrada. Justin Turner conectó su segundo cuadrangular de la Serie del Rey, un batazo entre los jardines izquierdo y central que colocó el 2-0 en la pizarra y permitió a Tijuana entrar al cierre del encuentro con una ventaja de dos carreras.

El relevo de los Toros completó el trabajo iniciado por Reyes. Después de cinco entradas del abridor, Adbert Alzolay, Jonathan Aro, Nolan Blackwood, Francis Peguero, Clayton Andrews, Fernando Salas y Brett de Geus participaron en la labor para mantener a Olmecas sin anotaciones.

En la última entrada, Tabasco no pudo revertir el resultado. Marco Hernández fue retirado con un rodado, Oscar González se ponchó y Seth Beer terminó el encuentro con otro ponche, lo que confirmó la victoria de Tijuana.

Con este resultado, los Toros de Tijuana tomaron ventaja en la Serie del Rey, mientras que los Olmecas sufrieron su primera derrota en casa dentro de una Serie Final. La única participación previa de Tabasco en una final en el Parque Centenario ocurrió en 1993, cuando ganó los tres encuentros que disputó como local para posteriormente conquistar el campeonato.

El cuarto juego de la serie volverá a enfrentar a ambas novenas en territorio tabasqueño, con Tijuana buscando ampliar su ventaja y los Olmecas obligados a responder ante su afición para equilibrar la definición del campeonato.

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