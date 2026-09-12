Tijuana vs Querétaro en vivo el partido de la jornada 8 de la Liga MX: resultado y goles hoy, Apertura 2026

¿A qué hora juega Tijuana vs Querétaro y dónde ver hoy 11 de septiembre la jornada 8 de la Liga MX 2026?

El Tijuana vs Querétaro está programado para comenzar a las 21:10 horas, tiempo del centro de México, este viernes 11 de septiembre. Para los aficionados que se encuentren en Tijuana, el silbatazo inicial será a las 20:10 horas. El encuentro tendrá como escenario el Estadio Caliente y corresponde a la octava fecha del Apertura 2026.

La transmisión para México estará disponible por FOX en televisión y FOX One vía streaming. De esta manera, los aficionados podrán seguir el resultado, las anotaciones y las principales acciones del encuentro entre Xolos y Gallos Blancos durante la noche de este viernes.