Tijuana vs Querétaro en vivo el partido de la jornada 8 de la Liga MX: resultado y goles hoy, Apertura 2026
El conjunto fronterizo parte como favorito en casa, pero Querétaro busca romper una racha de cuatro derrotas consecutivas ante Xolos
¿A qué hora juega Tijuana vs Querétaro y dónde ver hoy 11 de septiembre la jornada 8 de la Liga MX 2026?
El Tijuana vs Querétaro está programado para comenzar a las 21:10 horas, tiempo del centro de México, este viernes 11 de septiembre. Para los aficionados que se encuentren en Tijuana, el silbatazo inicial será a las 20:10 horas. El encuentro tendrá como escenario el Estadio Caliente y corresponde a la octava fecha del Apertura 2026.
La transmisión para México estará disponible por FOX en televisión y FOX One vía streaming. De esta manera, los aficionados podrán seguir el resultado, las anotaciones y las principales acciones del encuentro entre Xolos y Gallos Blancos durante la noche de este viernes.
Alineaciones Tijuana vs Querétaro, al momento: así salen al partido del Apertura 2026
Estas son las alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos:
Tijuana: José Rodríguez, Jackson Porozo, Jesús Vega, Jesús Gómez, Iván Tona, Gilberto Mora, Ramiro Árciga, Jonathan Padilla, Adonis Preciado, Mourad Daoudi, Francisco González.
Querétaro: Guillermo Allison, Lucas Abascia, Paulo Almeida, Diego Reyes, Bayron Duarte, Daniel Parra, Carlo García, Santiago Homenchenko, Enzo Gimenez, Ali Ávila, Mateo Coronel
Antecedentes Tijuana vs Querétaro, marcadores y últimos resultados en la Liga MX
Los antecedentes recientes favorecen de manera clara a Tijuana, que ha ganado los últimos cuatro enfrentamientos de Liga MX frente a Querétaro. El choque más reciente ocurrió el 14 de enero de 2026 y terminó 2-1 para Xolos en La Corregidora, gracias a los goles de Unai Bilbao y Kevin Castañeda; Alí Ávila descontó de penal para los Gallos.
Antes de ese partido, Tijuana ganó 1-0 en julio de 2025, se impuso 2-1 en enero de ese mismo año y venció 2-1 como visitante en julio de 2024. El anterior resultado que no terminó con triunfo fronterizo fue el empate 1-1 registrado en febrero de 2024. Así, Xolos llega al compromiso con cuatro victorias consecutivas sobre Querétaro y cinco juegos al hilo sin perder ante los Gallos.
Pronósticos y momios: ¿Quién es favorito para ganar el partido del Apertura 2026?
Tijuana aparece como favorito en los momios previos al encuentro. La victoria de Xolos se encuentra alrededor de -107, mientras que el empate paga +255 y el triunfo de Querétaro aparece en +280, de acuerdo con las líneas disponibles durante este viernes. Los números pueden modificarse hasta el comienzo del partido.
La tendencia también está respaldada por los antecedentes y el rendimiento reciente en casa. Xolos viene de superar 2-0 a Pumas en el Estadio Caliente y ha ganado los cuatro enfrentamientos más recientes ante los Gallos, aunque Querétaro llega después de vencer 3-1 al Atlas como visitante. El resultado de este viernes puede modificar las posiciones de ambos en una zona de la tabla donde pocos puntos separan a varios equipos.
Tijuana vs Querétaro en vivo
Tijuana y Querétaro se enfrentan este viernes 11 de septiembre en el Estadio Caliente por la jornada 8 del Apertura 2026 de la Liga MX. El conjunto fronterizo llega con 13 puntos después de seis encuentros y con una victoria 2-0 sobre Pumas en su presentación más reciente, resultado que consiguió con un doblete de Gilberto Mora desde el punto penal. Querétaro, por su parte, suma 10 unidades y viene de derrotar 3-1 al Atlas en el Estadio Jalisco, con dos anotaciones de Santiago Homenchenko y otro tanto de Carlo Adriano García.