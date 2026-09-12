Los Bears aseguran a su corredor: D’Andre Swift firma millonaria extensión

El corredor llegó a un acuerdo por tres temporadas más con Chicago, que aseguró su continuidad tras una campaña con más de mil yardas por tierra

D’Andre Swift renueva con los Bears | PATRICK MCDERMOTT / GETTY IMAGES VIA AFP

Los Chicago Bears aseguraron la continuidad de D’Andre Swift para las próximas temporadas. De acuerdo con información de ESPN, el corredor llegó a un acuerdo con la franquicia para extender su contrato por tres años más, por lo que permanecerá vinculado al equipo hasta la campaña 2029.

Según reportó Adam Schefter de ESPN, el nuevo acuerdo tiene un valor de 33.75 millones de dólares, con 27.5 millones garantizados para el jugador. La renovación llega antes del inicio de la temporada y evita que Swift llegue al último año de su contrato con incertidumbre sobre su futuro.

Swift llegó a Chicago en 2024 como agente libre después de firmar un contrato por tres temporadas y 24 millones de dólares. Desde entonces se convirtió en una pieza dentro del ataque terrestre de los Bears y ahora continuará como parte del proyecto encabezado por la organización.

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Durante la temporada 2025, el corredor registró sus mejores números desde que llegó a la NFL. Swift terminó con 1,087 yardas por tierra y nueve touchdowns, además de sumar 34 recepciones para 299 yardas y una anotación por la vía aérea.

Estas cifras superaron sus registros anteriores, incluidos los números que consiguió en 2023 con los Philadelphia Eagles, temporada en la que alcanzó su única selección al Pro Bowl hasta el momento.

La renovación también responde al papel que tuvo Swift dentro del sistema ofensivo de Chicago. En los últimos dos años inició como titular en 34 de los 35 partidos que disputó entre temporada regular y playoffs, además de formar parte de un ataque terrestre que terminó entre los mejores de la liga.

El gerente general de los Bears, Ryan Poles, destacó previamente el trabajo del corredor durante la preparación para la nueva temporada y señaló la evolución que mostró durante la pretemporada.

“Creo que ha hecho un gran trabajo. Me gusta su enfoque durante esta temporada baja. Se ve muy bien. Es su segundo año dentro del sistema y creo que la combinación de entrenadores que ha tenido lo ha ayudado”, comentó Poles el pasado 1 de septiembre.

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El entrenador en jefe Ben Johnson también habló sobre el desempeño de Swift durante el campamento de entrenamiento y señaló que el corredor mostró avances en su adaptación al sistema ofensivo del equipo. “Creo que está haciendo un gran trabajo ahora mismo. Creo que está preparado para una buena temporada”, mencionó Johnson el 27 de agosto.

Con esta extensión, Swift se suma a una lista de corredores que recibieron nuevos contratos durante esta temporada baja, después de acuerdos firmados por jugadores como Jahmyr Gibbs, Bijan Robinson y Jonathan Taylor.

Los Bears comenzarán la temporada con su corredor principal asegurado a largo plazo, mientras Swift buscará mantener el rendimiento que mostró durante la campaña anterior y continuar como una de las piezas principales del ataque terrestre de Chicago.

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