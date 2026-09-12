Jugando Claro, en vivo | 11 de septiembre

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La actividad de la Liga MX continúa esta noche con partidos como Atlante vs Pachuca y Tijuana vs Querétaro, mientras en Jugando Claro ponemos la mirada en los encuentros que marcarán el rumbo de la Jornada 8 y en todo lo que ocurre alrededor del futbol mexicano.

Uno de los temas principales será el Clásico Joven entre Cruz Azul y América. Analizamos si la Máquina realmente llega como favorita, qué argumentos presenta cada equipo y cuál de los dos enfrenta mayor presión antes de uno de los partidos más esperados del fin de semana.

América también genera noticias fuera de la cancha con las incorporaciones de Santiago Bueno y Santiago Ramos Mingo, dos defensas que llegan para reforzar al conjunto azulcrema durante el Apertura 2026. Además, el futbol regiomontano se prepara para una nueva edición del Clásico Regio entre Rayados y Tigres, con la ausencia de André-Pierre Gignac y el regreso de Víctor Manuel Vucetich a Monterrey.

También repasamos la actividad de los futbolistas mexicanos en Europa y los jugadores que tendrán mayores posibilidades de sumar minutos durante el fin de semana. Todo esto y más en Jugando Claro, con el análisis de la Liga MX, el Clásico Joven, el Clásico Regio y la actualidad de los mexicanos en Europa.

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