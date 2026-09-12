Atlante vs Pachuca, en vivo: ¡Se salvan los Potros! Los Tuzos hacen vibrar el travesaño
No te pierdas un solo detalle del partido entre los Potros de Hierro y los Tuzos en el Estadio Azteca
Alineaciones Atlante vs Pachuca, al momento: así salen al partido del Apertura 2026
Atlante: Óscar Jiménez (#1); Eduardo Tercero (#4), Cristóbal Álfaro (#14), Aarón Quiroz (#44); Eugenio Pizzuto (#8), Joaquín Moxica (#11), Luis Calzadilla (#19), Martín Fernández (#25), Walter Portales (#29), Martín Sarrafiore (#30); Jhojan Julio Palacios (#7).
Suplentes: Roberto Barragán (#22), Luis Sánchez (#3), Juan Carrera (#6), Gilberto Adame (#20), Armando Escobar (#27), Walter Clar (#37), Octavio Vázquez (#10), José González (#16), Luis Puente (#9), Jairón Charcopa (#15).
Pachuca: Carlos Moreno (#25); Sergio Barreto (#2), Eduardo Dos Santos (#4), Francisco Venegas (#15); Carlos Sánchez (#14), Christian Rivera (#16), Alán Bautista (#26), Sergio Rodríguez (#30), Oussama Idrissi (#11); José Rondón (#23), Robert Núñez (#29).
Suplentes: José Eulogio (#31), Mauricio Isaís (#6), Sebastián Santos (#12), Pedro Budib (#32), Rodolfo Pizarro (#7), Thomas Contreras (#206), Adrián Alcaraz (#9), Javier Vallejo (#21), Gaël Álvarez (#187), Ulises Martínez (#221).
¡Bienvenidos!
Hola amigos y amigas de Claro Sports, gracias por seguir el minuto a minuto del partido entre Atlante y Pachuca en el Estadio Azteca, en duelo correspondiente a la jornada 8 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX, donde los dos clubes sumar de a tres para cumplir con sus objetivos individuales dentro de la competencia.
¿A qué hora juega Atlante vs Pachuca y dónde ver hoy 11 de septiembre la jornada 8 de la Liga MX 2026?
Atlante y Pachuca se enfrentan este viernes 11 de septiembre a las 21:00 horas, tiempo del centro de México, en duelo correspondiente a la jornada 8 del Apertura 2026 de la Liga MX. El encuentro se disputará en el estadio del conjunto azulgrana, donde los Potros buscarán sumar puntos ante uno de los equipos con mayor tradición reciente del fútbol mexicano.
El partido representa el regreso de una rivalidad con historia dentro del balompié nacional, ya que ambos clubes cuentan con una amplia cantidad de enfrentamientos oficiales. La última vez que Atlante y Pachuca se midieron en Liga MX fue en el Clausura 2014, con una victoria de los Tuzos por 1-0 en la jornada 7.
Para los aficionados que quieran seguir el encuentro, la transmisión estará disponible a través de los canales y plataformas oficiales de la Liga MX para el Apertura 2026. El duelo forma parte de la programación de la fecha 8, en la que ambos equipos buscarán mejorar su posición en la clasificación.
Antecedentes Atlante vs Pachuca, marcadores y últimos resultados en la Liga MX
Atlante y Pachuca cuentan con una rivalidad que se ha disputado en diferentes etapas del fútbol mexicano. En los últimos cinco enfrentamientos de Liga MX entre ambos equipos, los Tuzos tienen ventaja con cuatro victorias y un empate, sin derrotas ante los Potros.
Los últimos cinco partidos entre Atlante y Pachuca en Liga MX son:
Pachuca 0-1 Atlante | Jornada 7 | Clausura 2014
Atlante 1-1 Pachuca | Jornada 7 | Apertura 2013
Atlante 1-0 Pachuca | Jornada 6 | Clausura 2013
Pachuca 4-2 Atlante | Jornada 5 | Clausura 2013
Pachuca 2-0 Atlante | Jornada 1 | Clausura 2013
Pronósticos y momios: ¿Quién es favorito para ganar el partido del Apertura 2026?
De acuerdo con los momios publicados por Caliente.mx, Pachuca parte como favorito para llevarse la victoria en el compromiso de la jornada 8 del Apertura 2026. Los Tuzos aparecen con una cuota de +135, mientras que el triunfo de Atlante paga +194.
El empate entre ambos equipos tiene un momio de +240, por lo que las casas de apuestas consideran que existe una diferencia cerrada entre las posibilidades de los dos clubes, aunque colocan al conjunto hidalguense ligeramente por encima.