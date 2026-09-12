Atlante vs Pachuca, en vivo: ¡Se salvan los Potros! Los Tuzos hacen vibrar el travesaño

¿A qué hora juega Atlante vs Pachuca y dónde ver hoy 11 de septiembre la jornada 8 de la Liga MX 2026?

Atlante y Pachuca se enfrentan este viernes 11 de septiembre a las 21:00 horas, tiempo del centro de México, en duelo correspondiente a la jornada 8 del Apertura 2026 de la Liga MX. El encuentro se disputará en el estadio del conjunto azulgrana, donde los Potros buscarán sumar puntos ante uno de los equipos con mayor tradición reciente del fútbol mexicano.

El partido representa el regreso de una rivalidad con historia dentro del balompié nacional, ya que ambos clubes cuentan con una amplia cantidad de enfrentamientos oficiales. La última vez que Atlante y Pachuca se midieron en Liga MX fue en el Clausura 2014, con una victoria de los Tuzos por 1-0 en la jornada 7.

Para los aficionados que quieran seguir el encuentro, la transmisión estará disponible a través de los canales y plataformas oficiales de la Liga MX para el Apertura 2026. El duelo forma parte de la programación de la fecha 8, en la que ambos equipos buscarán mejorar su posición en la clasificación.