Partidos de hoy 2 de septiembre de 2026, y dónde ver en vivo todo el fútbol de este miércoles
La atención se centra en la actividad de la Leagues Cup, en donde Monterrey, América, Toluca y León buscarán acceder a la gran final del torneo binacional
Este miércoles 2 de septiembre concentra buena parte de la actividad futbolística internacional, con partidos en distintas competencias y dos encuentros que acaparan la atención en México: las semifinales de la Leagues Cup 2026. Por primera vez desde que el torneo adoptó su formato actual, los cuatro semifinalistas pertenecen a la Liga MX.
La jornada de la Leagues Cup comenzará a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, con el enfrentamiento entre Toluca y León en el Shell Energy Stadium de Houston, Texas. Los Diablos Rojos llegaron a esta instancia después de vencer 2-0 al Austin FC, mientras León derrotó 3-0 al Real Salt Lake con dos goles de Díber Cambindo y uno de Sebastián Vegas.
El segundo boleto a la final se disputará a las 21:30 horas, cuando América y Monterrey se enfrenten en el Dignity Health Sports Park de Carson, California. Las Águilas superaron 2-0 al Columbus Crew en cuartos de final, mientras Rayados venció 2-1 al Chicago Fire con un gol de Orbelín Pineda en los minutos finales.
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Con estos cruces, México tiene asegurado a un campeón de la Leagues Cup 2026, ya que no queda ningún representante de la MLS en la competencia. Los ganadores avanzarán a la final, mientras los perdedores disputarán el partido por el tercer lugar, ambos partidos a disputarse el domingo 6 de septiembre.
La actividad no se limita al torneo entre Liga MX y MLS. En Italia, Udinese enfrentará a Venezia FC a las 10:00 horas por la Coppa Italia, mientras en el Championship inglés Burnley recibirá a Middlesbrough a las 13:00. También habrá actividad en Austria, con Austria Wien ante WSG Swarovski y Red Bull Salzburgo frente a Rapid Wien.
Así, el 2 de septiembre tendrá una jornada con actividad en distintos frentes, pero las miradas estarán puestas en Estados Unidos, donde Toluca, León, América y Monterrey buscarán los dos lugares disponibles para la final de la Leagues Cup. Será también una jornada histórica para la Liga MX, que por primera vez tendrá a sus cuatro representantes disputando entre sí las semifinales del torneo.
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Agenda partidos de hoy: horarios y dónde ver este 2 de septiembre
Leagues Cup
- Toluca vs León | 19:00 horas | Apple TV, Imagen Televisión
- América vs Monterrey | 21:30 horas | Apple TV, Imagen Televisión, TUDN, Canal 9
Admiral Bundesliga | Liga de Austria
- Austria Wien vs WSG Swarovski | 10:30 horas | OneFootball PPV
- Red Bull Salzburgo vs Rapid Wien | 12:30 horas | OneFootball PPV
Championship | Segunda division de Inglaterra
- Burnley vs Middlesbrough | 13:00 horas | ESPN 4, Disney+ Premium
Copa Argentina
- Vélez Sarsfield vs Boca Juniors | 18:15 horas | TyC Sports Internacional
Copa do Brasil
- Santos vs Palmeiras | 18:30 horas | OneFootball PPV, ESPN 4, Disney+ Premium
- Vitória vs Vasco da Gama | 18:30 horas | OneFootball PPV, Globo Internacional
Coppa Italia
- Udinese vs Venezia FC | 10:00 horas | FOX One, FOX