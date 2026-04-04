Johan Mojica y el golpe en la mesa de LaLiga

El lateral izquierdo colombiano, Johan Mojica, fue titular en la victoria del Mallorca ante Real Madrid por la fecha 30 de LaLiga.

Johan Mojica | JULIO AGUILAR / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Se llevó a cabo la jornada número 30 de LaLiga. En un partido que desde hace muchas temporadas tiene un picante diferente, el RCD Mallorca dio el golpe de la fecha derrotando al Real Madrid. Con el colombiano, Johan Mojica a bordo, los dirigidos por Martín Demichelis vencieron por dos goles a uno.

El partido que para muchos iba a ser el impulso necesario para que los madrileños tuvieran chances claras de aguarle la fiesta al FC Barcelona en la lucha por el título local, terminó siendo todo lo contrario. Un duelo bastante parejo y que en el primer tiempo dejo como vencedor parcial al conjunto local con un tanto de Manu Morlanes.

Luego, la segunda mitad fue a otro precio. Real Madrid puso toda la carne en el asador. Jude Bellingham, Vinicius Jr y Eder Militao, ingresaron para cambiar el rumbo del partido y de hecho, lo lograron. Al minuto 88, el defensa brasileño empató el partido, pero tan solo tres minutos después Vedat Muriqi selló el triunfo del Mallorca.

Así le fue a Johan Mojica ante Real Madrid

Johan Mojica fue titular y disputó todo el partido entre Mallorca y Real Madrid. De hecho, el colombiano fue uno de los defensores con mejor calificación de todo el encuentro. Jugando como lateral izquierdo y en los último minutos casi como un tercer defensor central, brilló.

Un remate, 24 de 33 pases acertados, siete pases en el último tercio, un pase clave, dos de seis pases largos completados, dos intercepciones, una recuperación y 100 % de efectividad en sus barridas, fueron los número del lateral izquierdo de la Selección Colombia.

Un rendimiento que no solo celebra el argentino Martín Demichelis y todo el Mallorca, sino también Néstor Lorenzo y compañía de cara a lo que será la Copa Mundial de la FIFA 2026. Ahora bien, esta derrota significa una oportunidad de oro para que le FC Barcelona tome aún más ventaja en la cima de la tabla de posiciones y casi que sentencie LaLiga.

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