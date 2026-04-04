Álvaro Arbeloa se adjudica el fracaso del Real Madrid en Mallorca: “Esta derrota es mía”

Álvaro Arbeloa habló frente a la prensa tras la derrota del Real Madrid de 2-1 ante Mallorca, resultado que deja al equipo al borde del abismo en LaLiga

Álvaro Arbeloa acepta el fracaso del Real Madrid ante Mallorca | Reuters

Álvaro Arbeloa no tuvo más opción que asumir la responsabilidad por la derrota del Real Madrid ante el Mallorca por 2-1 en el estadio de Son Moix, un resultado que deja al conjunto merengue al borde del abismo en LaLiga. El técnico reconoció sus errores en un partido que, en la previa, parecía prácticamente imperdible, pero que terminó con el equipo blanco superado por un rival que jugó con intensidad y determinación, impulsado por su lucha por la permanencia en la Primera División.

“Esta derrota es mía y se lo he dicho a los jugadores. Toda mía y necesito que piensen ya en el partido del martes. Yo soy el que tomo las decisiones, el que hago los cambios y el que digo cómo tienen que jugar. Necesito que den lo máximo en la Champions, en una competición que es importantísima. Cuando salgan del vestuario ya solo tienen que pensar en el Bayern”, declaró el técnico blanco en conferencia de prensa. }

Real Madrid ya piensa en la Champions League

Álvaro Arbeloa optó por enfocar la atención en el próximo compromiso del Real Madrid. El equipo se enfrentará al Bayern Munich, este martes 7 de abril, en los cuartos de final de la Champions League, en lo que representa una de las últimas oportunidades para mantener vivas sus aspiraciones de conquistar un título en la presente temporada y, aunque se culpó por el mal resultado, también le mandó una indirecta a su grupo de futbolistas.

“Para mí es mucho más fácil ver la dificultad del partido y del rival y del contexto. Para mí es fácil verlo, lo complicado es que los jugadores sepan entender que hoy sin el 200% hoy no íbamos a poder ganar. Hemos sido superiores en la primera parte pero en un desajuste nos han marcado. Aquí te despistas un momento, no ajustas bien, pierdes una marca, no la sigues… Lo acabas pagando. Esto es la élite, es Primera División. No hacer una segunda parte mejor de lo que hemos hecho es lo que más me duele”, indicó el entrenador.

A pesar de que el Bayern Munich se perfila como un rival aún más exigente que el Mallorca, el exfutbolista destacó el carácter especial del equipo cuando disputa la Champions League a la mística de la afición del Real Madrid en esta competición como un factor capaz de marcar la diferencia en los momentos decisivos.

“Ninguna. Sé de lo que son capaces mis jugadores. Sé que entienden la importancia del partido del martes. Hay veces que no tienen su día y las cosas no salen. Hay que cambiar el chip. El madridismo nos va a brindar otra noche de Champions, sin ellos todo es más difícil y con ellos es todo más fácil”, sentenció Álvaro Arbeloa

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