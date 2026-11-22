Sigue el minuto a minuto del partido entre Motagua y Olimpia por la jornada 15 del Torneo Apertura de Honduras.

Motagua vs Olimpia, minuto a minuto | Claro Sports

¡Bienvenidos al minuto a minuto de Motagua vs Olimpia! El fútbol hondureño vive una nueva edición del clásico capitalino este domingo 22 de noviembre, cuando ambos equipos se enfrenten en el estadio Carlos Miranda de Comayagua. El encuentro tendrá importancia en la lucha por los primeros puestos de la Liga Nacional de Honduras.

Motagua llega a este compromiso con 28 puntos y la necesidad de recuperarse después de perder 1-0 frente a Lobos UPNFM en su último partido de liga. El conjunto dirigido por Javier López buscará aprovechar su condición de local para mantenerse en la pelea por el segundo puesto de la clasificación. Sin embargo, el Ciclón Azul acumula 12 encuentros consecutivos sin vencer a Olimpia como local, con cuatro empates y ocho derrotas. Su última victoria en esa condición fue en septiembre de 2022.

Por su parte, Olimpia afronta el clásico como líder del campeonato y con la posibilidad de asegurar el primer puesto de la fase regular con un empate o una victoria. El equipo dirigido por Eduardo Espinel mantiene una ventaja histórica sobre Motagua, con 114 triunfos, 115 empates y 64 derrotas en 293 enfrentamientos. Además, los Leones acumulan tres victorias consecutivas como visitantes en la Liga Nacional y buscarán extender su racha positiva frente a su rival capitalino.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Motagua vs Olimpia hoy domingo 22 de noviembre de 2026?

El encuentro entre Motagua y Olimpia será el domingo 22 de noviembre a las 17:15 horas en el estadio Carlos Miranda de Comayagua y se podrá ver en vivo y en directo a través de Deportes TVC.

Alineaciones del Motagua vs Olimpia para la jornada 15, al momento

Motagua y Olimpia no cuentan con futbolistas suspendidos para este partido de la jornada 15 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Honduras. Se estima que Javier López y Eduardo Espinel no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en los últimos partidos.

Motagua : Luis Ortíz; Cristopher Meléndez (C), Giancarlo Sacaza, Valerio Marinacci, Clever Portillo, Denis Meléndez, Adner Oneil, José Reyes, Jefryn Macías, Rodrigo De Olivera, Jonathan Moya. DT : Javier López.

: Luis Ortíz; Cristopher Meléndez (C), Giancarlo Sacaza, Valerio Marinacci, Clever Portillo, Denis Meléndez, Adner Oneil, José Reyes, Jefryn Macías, Rodrigo De Olivera, Jonathan Moya. : Javier López. Olimpia: Onan Rodríguez; Kevin Guity, Edwin Lobo, Emanuel Hernández, Cristian Canales, Jack Baptiste, Axel Maldonado, Bryan Cortés, Nicolás Dibble, Imanol Enríquez, Jorge Benguché (C). DT: Eduardo Espinel.

Antecedentes del Motagua vs Olimpia y últimos resultados en la Liga de Honduras

Estos fueron los resultados de los últimos encuentros que disputaron Motagua y Olimpia:

16 de agosto de 2026 | Olimpia 3-1 Motagua | Torneo Apertura

23 de julio de 2026 | Olimpia 1-0 Motagua | Supercopa de Honduras

12 de abril de 2026 | Motagua 0-1 Olimpia | Torneo Clausura

22 de febrero de 2026.| Olimpia 1-0 Motagua | Torneo Clausura

20 de diciembre de 2025 | Motagua 1-1 Olimpia | Torneo Apertura

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