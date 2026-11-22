Sigue el minuto a minuto del partido entre Municipal y Antigua GFC por la jornada 21 del Torneo Apertura de Guatemala.

Municipal vs Antigua GFC, minuto a minuto | Claro Sports

¡Bienvenidos al minuto a minuto de Municipal vs Antigua GFC! Los Rojos reciben al conjunto colonial este domingo 22 de noviembre en el estadio Manuel Felipe Carrera, por la jornada 21 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Ambos equipos protagonizan un enfrentamiento importante en la lucha por los primeros puestos de la clasificación. Desde Claro Sports te llevamos todas las incidencias del encuentro, las alineaciones, los goles y el resultado en tiempo real.

Municipal llega a este compromiso en la cuarta posición de la tabla con 33 puntos en 19 partidos disputados. El conjunto escarlata viene de conseguir una victoria por 1-0 frente a Malacateco como visitante, resultado que le permitió mantenerse en la pelea por los primeros lugares. Los Rojos buscarán aprovechar su condición de local en El Trébol para reducir la distancia con el líder y acercarse a los puestos de clasificación directa a semifinales.

Por su parte, Antigua GFC se presenta como líder del Torneo Apertura 2026 con 39 unidades en 20 encuentros disputados. El conjunto colonial llega después de empatar 1-1 frente a Suchitepéquez en la jornada anterior y buscará regresar al camino de la victoria. Un triunfo frente a Municipal le permitiría ampliar su ventaja sobre uno de sus perseguidores y dar otro paso hacia la clasificación directa a las semifinales del campeonato.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Municipal vs Antigua GFC hoy domingo 22 de noviembre de 2026?

El encuentro entre Municipal y Antigua GFC será el domingo 22 de noviembre a las 17:05 horas en el estadio El Trébol y se podrá ver en vivo y en directo a través de FOX.

Alineaciones del Municipal vs Antigua GFC para la jornada 21, al momento

Municipal no cuenta con jugadores suspendidos, mientras que Antigua no tendrá disponible a Juan Carbonell tras ser expulsado en la última jornada. Se estima que Mario Acevedo y Mauricio Tapia no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en los últimos partidos.

Municipal : Braulio Linares; Aubrey David, José Mena (C), Carlos Estrada, Carlos Aguilar, Jonathan Franco, Pedro Altán, Francisco Guzmán, John Méndez, José Martínez, Elvi Elington. DT : Mario Acevedo

: Braulio Linares; Aubrey David, José Mena (C), Carlos Estrada, Carlos Aguilar, Jonathan Franco, Pedro Altán, Francisco Guzmán, John Méndez, José Martínez, Elvi Elington. : Mario Acevedo Antigua GFC: Jorge Moreno; Alexander Robinson (C), Jorge González, Suhander Zúñiga, Dilan Palencia, Iván Mora, Allan García, Enrique Camargo, Kevin López, Diego Fernández, Juan Francisco Apaolaza. DT: Mauricio Tapia

Antecedentes del Municipal vs Antigua GFC y últimos resultados en la Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Municipal y Antigua GFC:

8 de octubre de 2026 | Antigua GFC 1-1 Municipal | Torneo Apertura

11 de abril de 2026 | Antigua GFC 1-0 Muncipal | Torneo Clausura

21 de febrero de 2026 | Municipal 4-2 Antigua GFC | Torneo Clausura

27 de diciembre de 2025 | Municipal 1-0 Antigua GFC | Torneo Apertura

21 de diciembre de 2025 | Antigua GFC 2-0 Municipal | Torneo Apertura

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