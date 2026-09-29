Boston Red Sox vs New York Yankees en vivo la MLB 2026: resultado del Juego 1 de la Serie de Comodines, en directo

Inicia la rivalidad del Wild Card de la Liga Americana de la Major League Baseball con un duelo histórico

Red Sox vs Yankees, en vivo el Juego 1 del Wild Card | Claro Sports

Inicia la postemporada de la Major League Baseball y qué mejor que sea con una rivalidad histórica como el duelo entre Boston Red Sox ante New York Yankees en el Yankee Stadium para albergar el Juego 1 de la Serie de Comodines de la Liga Americana, donde las dos novenas buscarán imponer condiciones para dar el primer paso hacia la Serie Divisional.

¿A qué hora inicia el Juego 1 del Red Sox vs Yankees?

El primer juego de la Serie de Comodines entre Red Sox y Yankees se llevará a cabo este martes 29 de septiembre en el Yankee Stadium, en punto de las 18:00 horas, tiempo del centro de México. En esos momentos se cantará Play Ball para dar inicio a esta gran rivalidad en las Grandes Ligas.

Criterio de desempate en la Serie de Comodines de la MLB 2026

La Serie de Comodines se define al mejor de tres juegos. Es decir, la novena que gane dos juegos avanza a la Serie Divisional de la Liga Americana de la Major League Baseball. Es por ello que tanto Red Sox como Yankees buscarán dar el primer golpe en este día en el Yankee Stadium para acercarse al objetivo en este postemporada.