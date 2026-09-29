Exatlón México 2026: ¿Quién gana la Batalla Colosal del día 29 de septiembre? Azules o Rojos

La lucha por la supremacía está que arde en este reality deportivo y este martes, tanto azules como rojos, intentarán dar un nuevo golpe en los circuitos para imponer su dominio

¿Quién gana la Batalla Colosal este 29 de septiembre? | @ExatlonMx

Exatlón México 2026 continúa este martes 29 de septiembre con un nuevo enfrentamiento entre el Equipo Rojo y el Equipo Azul, que vuelven a los circuitos después del inicio de la sexta semana de la décima temporada. Una de las pruebas que concentra la atención es la Batalla Colosal, competencia que pone en juego una recompensa para el equipo vencedor.

Rojos y Azules llegan a esta jornada después de varias semanas con resultados repartidos. El programa mantiene pruebas que influyen en la estancia de los participantes y otras que tienen premios independientes de la permanencia. La Batalla Colosal pertenece a este segundo grupo y su recompensa cambia de acuerdo con cada episodio.

El antecedente inmediato favorece al Equipo Azul. Los Azules ganaron la Batalla Colosal del martes 22 de septiembre, cuando superaron al conjunto Rojo y sumaron otro triunfo dentro de las pruebas por recompensas de esta temporada.

¿Quién gana la serie por la Batalla Colosal de Exatlón México hoy? ¿Rojos o Azules?

Hasta la mañana de este martes 29 de septiembre no existe un ganador confirmado de manera oficial. TV Azteca no ha publicado el resultado de la Batalla Colosal de esta jornada y la definición se conocerá durante la transmisión del programa.

En redes sociales y páginas dedicadas a adelantos de Exatlón México suelen circular versiones antes de cada capítulo, pero no existe hasta el momento información verificable que permita asegurar que Rojos o Azules ganarán la prueba de este martes. Por ello, el resultado deberá confirmarse una vez que el enfrentamiento aparezca al aire.

La situación mantiene abierta la disputa. Los Azules llegan con el antecedente de haber ganado esta misma competencia el 22 de septiembre, mientras que el Equipo Rojo busca sumar una recompensa después de los resultados registrados durante las jornadas anteriores. El marcador oficial será el que determine al ganador.

¿Qué es el duelo de la Batalla Colosal y qué beneficios obtienen los ganadores?

La Batalla Colosal es una prueba por equipos en la que Rojos y Azules recorren circuitos que incluyen obstáculos y una zona de definición, donde los participantes necesitan sumar puntos para su conjunto. El formato puede cambiar de un capítulo a otro según el circuito seleccionado por la producción.

A diferencia de la Villa 360 o de las Batallas por la Supervivencia, la Batalla Colosal entrega una recompensa que cambia en cada edición. En ocasiones anteriores, los premios han incluido viajes, actividades, entradas para eventos o experiencias fuera de los circuitos. Antonio Rosique revela el beneficio correspondiente durante el programa.

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¿A qué hora empieza Exatlón México 2026 hoy 29 de septiembre y dónde ver en vivo?

Exatlón México está programado este martes 29 de septiembre a las 18:30 horas, tiempo del centro de México, de acuerdo con la programación publicada por Azteca UNO. El capítulo puede seguirse por la señal de Azteca UNO y a través de las plataformas digitales de TV Azteca.

La décima temporada también cuenta con transmisión a través de Disney+ para usuarios con suscripción, mientras que TV Azteca publica capítulos, fragmentos y resultados en sus plataformas oficiales. De esta forma, el resultado entre Rojos y Azules podrá confirmarse durante la emisión de este 29 de septiembre.

¿Quién ganó la Villa 360 el 28 de septiembre?

El Equipo Azul se encargó de recuperar la Villa 360 de Exatlón México en la competencia del lunes 28 de septiembre, al superar a los Rojos con un marcador de 8-6. De esta manera, los azules vuelven a adueñarse de uno de los beneficios más importantes dentro de la competencia y que los atletas tanto anhelan.

En la lucha por la Villa 360, los Rojos hicieron todo lo posible para mantener el control de este beneficio. Sin embargo, las cosas no salieron cómo las tenían planeadas y el equipo encabezado por Pato y Aristeo tuvo que conformarse con la derrota, siendo los Azules quienes aprovecharon la oportunidad para regresar.