El goleador y la titularidad: un matrimonio que promete dar réditos en Santa Fe

El delantero argentino Nahuel Bustos se ha consolidado como el goleador de Independiente Santa Fe en el 2026-II con 7 anotaciones.

Nahuel Bustos, goleador de Santa Fe | Vizzor

En Independiente Santa Fe y sobre todo en su actual cuerpo técnico se ha aprendido la lección. Muchos partidos pasaron y el déficit en la definición se fue incrementando. Desde el partido por los octavos de final ida de la Copa Sudamericana 2026 ante River Plate de Argentina en Bogotá, algo en el último toque de los ‘leones’ de cara al gol no iba bien.

Paso el conjunto argentino, llegó el duelo de rojos ante América de Cali, vino el clásico capitalino y se cerró con los juegos ante Vasco Da Gama de Brasil, Tolima y Deportivo Cali. Todos estos partidos con un gran común denominador, Santa Fe llegaba, generaba, pero no anotaba.

De hecho, los números de sus delanteros titulares en ese momento no eran para nada alentadores. Más allá de que Franco Fagúndez se venía consolidando como la gran figura ‘cardenal’, solamente registra tres goles. Y Hugo Rodallega, su máximo referente desde hace unos años, tan solo ha celebrado en dos ocasiones en esta Liga BetPlay Dimayor 2026-II.

Nahuel Bustos, la carta de gol de Independiente Santa Fe

Ahora bien, no todos estaban tan mal de momento goleador. Pese a que el delantero argentino Nahuel Bustos quedó claramente expuesto después de sus acciones de gol dilapidadas ante River Plate, tenía una buena racha goleadora. Pues, antes del partido ante Deportivo Cali, el ex Talleres de Córdoba acumulaba cuatro goles en sus últimos tres partidos.

Sin embargo, ese momento futbolístico parecía no ser suficiente para que Pablo Repetto le diera la confianza en el onceno titular. De hecho, jugaba con el equipo alterno o aparecía máximo 45 minutos. Con ese contexto, llegó Santa Fe al Estadio Santiago de las Atalayas de Yopal para enfrentar al Deportivo Pereira.

Un juego donde el técnico uruguayo se decidió de poner a Nahuel Bustos por encima de Hugo Rodallega y su resultado terminó siendo una victoria con un doblete del ‘gaucho’. Así las cosas, ya son siete goles en esta edición 2026-II de la liga colombiana y una racha de seis tantos en los últimos cinco partidos. El fútbol es de aprovechar los momentos de los futbolista e Independiente Santa Fe no lo estaba haciendo con Lautaro Nahuel Bustos.

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