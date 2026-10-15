El Milagro de Berna y las remontadas que marcaron la historia del fútbol

Conoce los partidos en los que equipos de remontaron dos, tres o hasta cuatro goles para cambiar por completo el resultado

El Real Madrid protagonizó una de las remontadas más rápidas de la historia de la Champions League 2026 al vencer 4-3 a la Roma en el Estadio Olímpico. El conjunto español llegó al minuto 82 con una desventaja de 3-1 y consiguió darle la vuelta al marcador en apenas siete minutos, con los goles de Carlos Espí, Endrick y Antonio Rüdiger. La remontada se completó en 7 minutos y 43 segundos, un nuevo récord para un equipo visitante en la competición.

Además, el Real Madrid se convirtió en el primer equipo de la era Champions que consigue cuatro victorias después de haber estado dos goles abajo en el marcador. La primera ocurrió ante la Roma en 2004, cuando ganó 4-2 después de comenzar 0-2; después llegó el 5-2 sobre Liverpool en 2023, tras estar 2-0 abajo; en 2024 remontó un 0-2 ante Borussia Dortmund para ganar 5-2 y ahora volvió a hacerlo ante la Roma, esta vez después de encontrarse 3-1 en desventaja.

El triunfo en Roma también extendió a 10 la racha de victorias consecutivas del Real Madrid como visitante ante clubes italianos en competiciones europeas. La secuencia comenzó con el 2-0 sobre la Roma en 2016 y continuó ante Napoli, Juventus, Roma, Inter de Milán y Atalanta, hasta llegar nuevamente al Olímpico, donde el equipo dirigido por José Mourinho pasó de perder 3-1 a imponerse 4-3. La UEFA ya había registrado nueve victorias consecutivas del Madrid como visitante ante equipos de la Serie A antes de este partido.

MÁS INFORMACIÓN: ¿Quiénes son los máximos goleadores históricos de la Champions League? Esta historia hace recordar el Milagro de Berna, una remontada con gran peso histórico en el fútbol mundial. El 4 de julio de 1954, Alemania Federal enfrentó a Hungría en la final de la Copa Mundial de Suiza y consiguió transformar un 0-2 en un triunfo 3-2 para conquistar el primer título mundial de su historia.

¿Qué fue el Milagro de Berna, cuándo y cómo pasó?

Las remontadas forman parte de la historia del fútbol, pero pocas han tenido el peso histórico del Milagro de Berna. El partido se disputó en el Wankdorfstadion de Berna y enfrentó a una Alemania Federal que había perdido 8-3 ante Hungría durante la fase de grupos contra una selección húngara que llegaba como gran favorita. Los magiares habían construido una racha de 30 partidos sin derrota y contaban con figuras como Ferenc Puskás, Sándor Kocsis, Nándor Hidegkuti y Zoltán Czibor.

La final comenzó de la peor manera para los alemanes. El legendario delantero del Real Madrid Ferenc Puskás marcó al minuto seis y Czibor amplió la ventaja al ocho, con lo que Hungría tomó el control del partido antes de que se cumplieran los primeros 10 minutos.

La respuesta alemana fue inmediata. Max Morlock descontó al minuto 10 y Helmut Rahn consiguió el empate al 18′, por lo que Alemania Federal pasó del 0-2 al 2-2 en apenas 12 minutos. El empate no frenó a Hungría. Durante la segunda mitad, los magiares tuvieron oportunidades para recuperar la ventaja. Nándor Hidegkuti estrelló un disparo en el poste y Sándor Kocsis envió otro remate al travesaño, mientras Toni Turek realizó intervenciones importantes para mantener el empate.

El momento definitivo llegó al minuto 84. Helmut Rahn encontró espacio y sacó un disparo que superó a Gyula Grosics para establecer el 3-2. Hungría todavía tuvo una oportunidad para empatar, pero un gol de Puskás fue invalidado por fuera de juego.

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Con el silbatazo final, Alemania Federal conquistó su primer Mundial y puso fin a la racha de 30 partidos invictos de Hungría. Rahn terminó como el héroe de la final con dos goles. FIFA señala que 39 de los 40 periodistas consultados antes del partido habían pronosticado una victoria húngara, una muestra de las expectativas que existían antes del encuentro.

Remontada histórica. Claro Sports

¿El Milagro de Berna fue la primera remontada documentada en la historia del fútbol?

No se puede afirmar que el Milagro de Berna haya sido la primera remontada documentada de toda la historia del fútbol. No existe un registro único que permita establecer cuál fue el primer partido en el que un equipo consiguió remontar un marcador adverso desde que comenzaron a documentarse las competiciones organizadas.

Incluso dentro de la Copa Mundial existen antecedentes anteriores. En la final de Uruguay 1930, Argentina llegó al descanso con ventaja de 2-1 sobre Uruguay, pero la selección anfitriona marcó tres goles en la segunda mitad y terminó ganando 4-2 para convertirse en la primera campeona mundial. FIFA confirma que Uruguay se fue al descanso en desventaja antes de completar la remontada. También existe el antecedente del Maracanazo de 1950. Brasil se adelantó 1-0 ante Uruguay al comienzo del segundo tiempo, pero Juan Alberto Schiaffino y Alcides Ghiggia marcaron para darle a la Celeste el triunfo 2-1. Aquel partido no fue una final propiamente dicha, ya que el Mundial de 1950 se definió mediante una ronda final, pero el resultado decidió al campeón.

Por eso, el valor histórico del Milagro de Berna está en un dato más específico. Alemania Federal fue la primera selección que remontó una desventaja de dos goles para ganar una final de la Copa Mundial. FIFA mantiene que aquella continúa como la única ocasión en que un equipo pasó de perder 0-2 a ganar una final mundialista.

La final de Qatar 2022 volvió a poner ese registro bajo los reflectores. Francia remontó un 0-2 ante Argentina, pero la Albiceleste terminó ganando el título en la tanda de penaltis, por lo que el resultado no igualó la hazaña alemana de 1954.

Las grandes remontadas en la historia de la Champions League

Datos de Transfermarkt registra las remontadas en las que un equipo estuvo dos o más goles abajo y consiguió empatar o ganar el partido, tomando en cuenta también la rapidez con la que logró cambiar el marcador. La mayor desventaja recuperada en un solo encuentro es de tres goles, con varios casos históricos.

Entre las remontadas más destacadas aparece la final de 2005 entre Milan y Liverpool, cuando los ingleses pasaron de perder 3-0 a empatar 3-3 en apenas seis minutos y posteriormente conquistaron el título en penaltis. También sobresalen el Chelsea 4-4 Ajax de 2019, que remontó un 1-4 en 11 minutos, y el Estrella Roja 3-3 Manchester United de 1958, que recuperó un 0-3 en 12 minutos.

Grandes remontadas en la Champions League. Claro Sports

En cuanto a equipos que terminaron ganando después de estar tres goles abajo, destacan Werder Bremen 5-3 Anderlecht (1993/94), Deportivo La Coruña 4-3 PSG (2000/01) y Manchester City 3-3 Feyenoord (2024/25), aunque estos dos últimos terminaron en empate. En la categoría de remontadas de dos goles, uno de los registros más llamativos corresponde al Real Madrid, que venció 5-2 al Borussia Dortmund en 2024 después de ir perdiendo 0-2, y completó el cambio de marcador en solo dos minutos.

Grandes remontadas en la Champions League.

El fútbol ha ofrecido remontadas antes y después de aquella tarde en Berna, pero el partido entre Alemania Federal y Hungría permanece como un caso singular. No fue la primera remontada de la historia, pero sí la primera vez que una selección remontó dos goles para ganar una final mundialista, un registro que FIFA mantiene vigente más de siete décadas después.