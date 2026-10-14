Alajuelense vs Herediano en vivo: resultado y goles del partido de la Liga de Costa Rica 2026

Sigue el minuto a minuto del partido entre Alajuelense y Herediano por la jornada 11 del Torneo Apertura de Costa Rica.

Alajuelense vs Herediano, minuto a minuto, Liga de Costa Rica | Claro Sports

¡Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Alajuelense y Herediano! Ambos equipos se enfrentan este miércoles 14 de octubre, por la jornada 11 del Torneo Apertura 2026 de la Primera División de Costa Rica. Seguí en vivo todas las incidencias, las principales jugadas y el resultado de este encuentro. Los rojinegros buscarán aprovechar su condición de locales para acercarse a los primeros puestos, mientras que los florenses intentarán recuperarse de su mal momento y conseguir una victoria que les permita salir de la parte baja de la clasificación.

Alajuelense llega al compromiso ubicado en la quinta posición con 15 puntos, después de conseguir cuatro victorias, tres empates y tres derrotas en diez partidos. En su última presentación, el conjunto rojinegro igualó 1-1 frente a Puntarenas, en un encuentro que comenzó ganando con un gol de Ronaldo Cisneros y que terminó empatado tras la anotación de Dariel Castrillo en el minuto 90. La Liga buscará regresar al triunfo para reducir la distancia con los equipos que ocupan los primeros lugares.

Herediano atraviesa una situación complicada y ocupa el noveno puesto con siete unidades en diez encuentros disputados. El conjunto florense viene de perder 1-0 frente a San Carlos, con un gol de Brian Martínez, y afronta este compromiso después de la salida de Paulo César Wanchope como entrenador. Los visitantes intentarán revertir su presente deportivo y sumar tres puntos que les permitan comenzar a recuperar posiciones en la tabla del Apertura 2026.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Alajuelense vs Herediano hoy miércoles 11 de octubre de 2026?

El encuentro entre Alajuelense y Herediano será el jueves 14 de octubre a las 20:00 horas en el Estadio Alejandro Morera Soto y se podrá ver en vivo y en directo a través de FUTV, además se podrá seguir el minuto a minuto en Claro Sports.

Alineaciones del Alajuelense vs Herediano para la jornada 11, al momento

Alajuelense y Herediano no cuentan con futbolistas sancionados para este partido de la jornada 11 del Torneo Apertura 2026 de Costa Rica Se estima que Machillo Ramírez y Jafet Soto no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en los últimos partidos.

Alajuelense : Washington Ortega, Yerlan Sosa, Giancarlo González (C), Yeison Molina, Ronald Matarrita, Celso Borges, Roan Wilson, Juan Pablo Añor, Anthony Hernández, Kenyel Michel, Ronaldo Cisneros. DT : Machillo Ramírez.

: Washington Ortega, Yerlan Sosa, Giancarlo González (C), Yeison Molina, Ronald Matarrita, Celso Borges, Roan Wilson, Juan Pablo Añor, Anthony Hernández, Kenyel Michel, Ronaldo Cisneros. : Machillo Ramírez. Herediano: Anthony Walker, Haxzel Quirós, Keyner Brown, Getsel Montes, Keysher Fuller, Allan Cruz, Santiago Vargas, Eduardo Juárez, Elías Aguilar (C), Randall Leal, Ronaldo Araya. DT: Jafet Soto.

MÁS INFORMACIÓN: Machillo Ramírez revela por qué decidió regresar a Alajuelense

Antecedentes del Alajuelense vs Herediano y últimos resultados en la Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Alajuelense y Herediano:

9 de agosto de 2026 | Herediano 0-3 Alajuelense | Torneo Apertura

12 de julio de 2026 | Alajuelense 0-1 Herediano | Supercopa de Costa Rica

21 de marzo de 2026 | Herediano 2-.1 Alajuelense | Torneo Clausura

7 de febrero de 2026 | Alajuelense 1-1 Herediano | Torneo Clausura

16 de octubre de 2025 | Herediano 1-3 Alajuelense | Torneo Apertura

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