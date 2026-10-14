Guastatoya vs Antigua GFC en vivo: resultado y goles del partido de la Liga de Guatemala 2026

Sigue el minuto a minuto del partido entre Guastatoya y Antigua GFC por la jornada 14 del Torneo Apertura de la Liga Nacional de Guatemala.

Guastatoya vs Antigua, minuto a minuto, Liga de Guatemala | Claro Sports

¡Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Guastatoya y Antigua GFC! Ambos equipos se enfrentan este miércoles 14 de octubre en el Estadio David Cordón Hichos, por la jornada 14 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Los Pecho Amarillo y los Panzas Verdes llegan igualados con 25 puntos, por lo que el resultado tendrá consecuencias directas en la lucha por el liderato del campeonato.

Guastatoya afronta este compromiso con 25 unidades y la posibilidad de superar a un rival directo en la clasificación. El conjunto dirigido por los Pecho Amarillo intentará aprovechar su condición de local para conseguir una victoria que le permita mantenerse entre los principales protagonistas del torneo. En un campeonato que presenta una marcada paridad en los primeros puestos, sumar de a tres será importante para sus aspiraciones de cara a la fase final.

Antigua GFC también acumula 25 puntos y comparte la parte alta de la tabla con Municipal y Guastatoya. El conjunto colonial buscará conseguir un resultado positivo como visitante para mantenerse en la pelea por el primer puesto. Los Panzas Verdes intentarán sostener su rendimiento y aprovechar las oportunidades que se presenten durante el encuentro, conscientes de que una victoria frente a un competidor directo puede resultar determinante en la clasificación del Apertura 2026.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Guastatoya vs Antigua GFC hoy miércoles 14 de octubre de 2026?

El encuentro entre Malacateco vs Guastatoya será el miércoles 14 de octubre de 2026 a las 19:00 horas de Guatemala en el Estadio David Cordon Hichos. Se podrá ver en vivo a través de TV Azteca Guatemala, además se podrá seguir el minuto a minuto en Claro Sports.

Alineaciones del Guastatoya vs Antigua GFC para la jornada 14, al momento

Guastatoya : Rubén Escobar; José Almanza, Emanuel Yori (capitán), Wilson Pineda, Víctor Armas, Javier Estrada, Brayan Morales, Carlos Alvarado, Jefferson Macal, Víctor Ávalos y Ángel Tejeda.

: Rubén Escobar; José Almanza, Emanuel Yori (capitán), Wilson Pineda, Víctor Armas, Javier Estrada, Brayan Morales, Carlos Alvarado, Jefferson Macal, Víctor Ávalos y Ángel Tejeda. Antigua GFC: Luis Morán; José Gálvez, Alexander Robinson (capitán), Juan Carbonell, Suhander Zúñiga, Óscar Castellanos, Allan García, Santiago Garzaro, Kevin López, William Fajardo y Diego Fernández.

Antecedentes del Guastatoya vs Antigua GFC y últimos resultados en la Liga de Guatemala

8 de agosto de 2026: Antigua 2-0 Guastatoya.

Antigua 2-0 Guastatoya. 15 de abril de 2026: Guastatoya 3-0 Antigua.

Guastatoya 3-0 Antigua. 24 de febrero de 2026: Antigua 2-0 Guastatoya.

Antigua 2-0 Guastatoya. 9 de noviembre de 2025: Guastatoya 0-3 Antigua.

Guastatoya 0-3 Antigua. 6 de septiembre de 2025: Antigua 3-1 Guastatoya.

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