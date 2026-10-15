Colombia, entre los 10 mayores mercados de motos del mundo: Motai acelera su expansión y llega a Cali

Con más de un millón de motocicletas nuevas matriculadas entre enero y septiembre de 2026, Colombia se consolida como uno de los mercados más dinámicos del sector.

MOTAI Colombia/ MOTAI.

Colombia continúa consolidándose como uno de los principales mercados de motocicletas del mundo. Según cifras de la ANDI y Fenalco, entre enero y septiembre de 2026 se matricularon 1.026.176 motocicletas nuevas, un crecimiento del 28,26 % frente al mismo periodo del año anterior. Este dinamismo ha impulsado nuevas oportunidades de negocio en comercialización, financiación y servicios de movilidad.

En medio de este panorama, Motai, plataforma colombiana especializada en la compra, venta, financiación y alquiler de motocicletas, anunció su llegada a Cali con dos nuevas sedes. Con esta expansión, la compañía completa nueve puntos de atención distribuidos entre Bogotá, Medellín y la capital del Valle del Cauca.

El crecimiento del sector también se refleja en su posicionamiento internacional. De acuerdo con un estudio de Bancolombia, Colombia ocupó el décimo lugar mundial en ventas de motocicletas durante 2025, con más de 1,1 millones de unidades. Para 2026, las proyecciones sectoriales apuntan a cerca de 1,38 millones de motocicletas nuevas, volumen que podría ubicar al país en la octava posición mundial.

A esto se suma que, según el RUNT, Colombia cerró 2025 con 13,5 millones de motocicletas registradas, equivalentes al 63 % del parque automotor nacional. Estas cifras evidencian la importancia de este vehículo no solo como alternativa de transporte, sino también como herramienta de trabajo y generación de ingresos.

Una startup que apuesta por la financiación flexible

Fundada por Alex Burrowes y Mauricio Gil, emprendedores con experiencia en el ecosistema tecnológico latinoamericano y en startups como Frubana, Motai ha financiado más de 1.700 motocicletas en dos años de operación y tiene como objetivo alcanzar las 4.000 unidades al cierre de 2026.

Su modelo de negocio combina una plataforma digital con atención presencial y esquemas de pago semanales, dirigidos especialmente a trabajadores independientes, domiciliarios, mensajeros y usuarios que encuentran dificultades para acceder a la financiación tradicional.

“Colombia está entre los mercados de motocicletas más grandes del mundo, pero todavía existen barreras para quienes necesitan una moto como herramienta de trabajo. Nuestro propósito es facilitar ese acceso mediante tecnología, financiación flexible y procesos ágiles. La llegada a Cali representa un paso estratégico en nuestra expansión y nos acerca a la meta de construir una plataforma de movilidad con alcance latinoamericano”, señala Alex Burrowes, cofundador de Motai.

Cali, un mercado estratégico para el crecimiento

La llegada a la capital del Valle del Cauca responde al potencial comercial de la región. Según la ANDI y Fenalco, durante septiembre de 2026 el departamento registró 13.291 motocicletas nuevas, equivalentes al 10,5 % del mercado nacional, ubicándose entre los tres departamentos con mayor número de matrículas.

Con dos nuevas sedes, Motai busca atender esta demanda mediante alternativas de financiación, un inventario de diferentes marcas y referencias y procesos de aprobación que, dependiendo de las condiciones de cada operación, pueden permitir la entrega del vehículo el mismo día.

La compañía también ha diversificado su portafolio con servicios de alquiler turístico de motocicletas en Medellín y Motai Electric, una línea de movilidad eléctrica con opción de compra, orientada especialmente a trabajadores de plataformas de domicilios.

“Estamos construyendo un ecosistema de movilidad que va más allá de vender o financiar motocicletas. Queremos acompañar a nuestros clientes con soluciones de compra, alquiler y movilidad eléctrica, mientras fortalecemos nuestra operación en Colombia. Nuestro siguiente reto es consolidar este modelo y llevarlo a otros mercados de América Latina”, afirma Mauricio Gil, cofundador de Motai.

Con nueve sedes en Bogotá, Medellín y Cali, y una plataforma digital que integra sus diferentes servicios, Motai busca aprovechar el crecimiento del mercado colombiano para ampliar su cobertura y fortalecer su participación en una industria que podría alcanzar cifras históricas al cierre de 2026.

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