¿George Lombard Jr., el heredero de Derek Jeter? Debut soñado del novato en la victoria de Yankees ante Cardinals

El nuevo shortstop de Nueva York pega cuadrangular y luce en defensa en su primer partido en las Grandes Ligas

Yankees vence a Cardinals en el debut de Lombard Jr|Vincent Carchietta-Imagn Images

Hay pocas posiciones en el mundo del deporte tan icónicas como ser el shortstop de los Yankees de Nueva York. La posición que tantos años defendiera Derek Jeter y que no ha tenido un heredero a la altura desde que el legendario jersey 2 dejó el diamante en 2014. George Lombard Jr. puede cambiar esto.

Lombard Jr., el prospecto número 1 de la organización de los Yankees y número 20 de todo el béisbol, según MLB Pipeline, tuvo un debut soñado en las Grandes Ligas y elevó la ilusión a niveles que pocas veces alcanzaron Didi Gregorius, Gleyber Torres, Isiah Kiner-Falefa, Anthony Volpe y José Caballero tras el retiro del Capitán, con dos grandes jugadas a la defensiva y un home run como su primer hit en la victoria 2-0 ante los St. Louis Cardinals.

WELCOME TO THE SHOW, GEORGE LOMBARD JR. 💣💣💣 pic.twitter.com/6rZ8aHVxdd — YES Network (@YESNetwork) August 5, 2026

Apenas en el segundo rollo, Lombard Jr. mostró su calidad con el guante al completar un doble play del 6 al 4 al 3 para terminar la entrada, levantando por primera vez al Yankee Stadium, que no estaba en ambiente festivo tras una gris fecha límite de cambios y la derrota del lunes, en la que se comieron siete carreras en la octava entrada.

Smooth at short. @georgelombardjr turns 2 in his debut 👏 pic.twitter.com/YbLJ0DwJGp — New York Yankees (@Yankees) August 4, 2026

En la quinta, el show fue a la defensiva y la ofensiva. Primero, el novato hizo otra doble matanza, tras lo cual tomó su segundo turno al bat y en cuenta de 0 bolas y 2 strikes, desapareció la pelota por el jardín derecho. El Yankee Stadium era otra sucursal del manicomio. Fue la segunda rayita de los Yankees, tras el cuadrangular solitario de Jazz Chisholm Jr. en la segunda baja.

Lombard Jr. putting on a defensive clinic ✅#YANKSonYES pic.twitter.com/PbkKO6dh4H — YES Network (@YESNetwork) August 5, 2026

Los Yankees terminaron la noche con apenas cinco hits, por lo que los problemas ofensivos están lejos de haberse solucionado, pero Ryan Weathers sumó su segunda salida consecutiva sin permitir carrera. El zurdo vive un gran momento en la lomita: dejó en blanco a los White Sox el 30 de julio, había dejado en una carrera a los Phillies cinco días antes y ahora lanzó pelota de cuatro imparables. Solo tuvo una crisis, en la sexta alta, en la que dio pasaporte a JJ Weatherholt e Iván Herrera pegó sencillo, pero todo acabó con una línea al izquierdo que acabó en el guante de Heliot Ramos.

El relevo, otro punto que Brian Cashman y compañía no atendieron en la fecha límite de cambios, hizo temblar al Bronx. En la séptima, Fernando Cruz comenzó su labor permitiendo doblete al central de Nelson Velázquez, pero recompuso el camino al forzar una rola de Masyn Winn y una línea por tercera a Blaze Jordan. Entró al quite Brent Headrick con hombre en tercera y dos outs y en un lanzamiento puso fuera a Nathan Church. En la octava, los Cardinals tuvieron casa llena con dos outs, pero David Bednar ponchó a Nelson Velázquez para colgar el cero.

George Lombard Jr. termina siendo el hombre de la noche, con un hit en dos turnos y una base por bolas. El campocorto podría ser el refuerzo que no llegó vía traspaso en lo que el resto del roster sana de cara al cierre de temporada.

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