Guillermo Almada y su clara misión con el América: “Estamos tratando de evolucionar”

Destacó que su prioridad es consolidar la identidad de juego del equipo por encima del rival. Por su parte, Sebastián Cáceres resaltó la preparación física del plantel para afrontar la Leagues Cup

América se prepara para su segundo compromiso de la Leagues Cup ante Portland con la mira puesta en mejorar su funcionamiento y sumar un resultado que le permita mantenerse en la pelea dentro del torneo. Guillermo Almada dejó claro que, más allá de las características del rival, su prioridad sigue siendo consolidar una forma de juego que el equipo pueda sostener durante la temporada.

“Nosotros tratamos de tener una identidad de juego independientemente del rival, estamos tratando de evolucionar, es un proceso corto en el club”, explicó el técnico. Almada reconoció que Portland presenta un estilo distinto, con presión en la salida y transiciones rápidas, pero insistió en que América debe concentrarse en su propio desarrollo: “Lo que más nos importa es evolucionar con nuestro funcionamiento más allá de lo que haga el rival”.

El entrenador también se refirió al estado de Alejandro Zendejas, quien continúa con su recuperación. “Viene de un proceso de recuperación dentro de los plazos que tenemos programados, es un jugador muy importante para nosotros”, señaló. Almada agregó que el cuerpo técnico no piensa acelerar su regreso: “No queremos acelerar ninguna circunstancia de sus procesos médicos para no sufrir un retraso en su evolución”.

Sobre la Leagues Cup y las comparaciones con otros torneos internacionales, Almada evitó entrar en una discusión que corresponde a la directiva. “Es una pregunta para los directivos, no para nosotros”, afirmó. Aun así, reconoció que jugar como visitante implica factores que pueden condicionar el desarrollo de los partidos, desde los traslados hasta el respaldo que reciben los clubes cuando actúan en casa.

El técnico subrayó que América tiene la obligación de competir por el título. “América tiene mucho prestigio y tiene que intentar ganarla, darle alegría a su gente”, declaró. Añadió que la concentración está puesta únicamente en la Leagues Cup y que más adelante llegará el momento de pensar en la Liga MX y la Concachampions.

Almada también habló sobre la presión que existe por obtener campeonatos en una institución como América. “Cuando uno está en un equipo, siempre persigues logros, títulos y más en el América”, comentó. Para el entrenador, el objetivo pasa por aprovechar la disposición de los futbolistas y seguir incorporando herramientas que permitan al equipo competir en distintos escenarios.

Sebastián Cáceres destaca la preparación del plantel

Sebastián Cáceres reconoció que el viaje representa una carga para el equipo después de haber disputado un partido recientemente, aunque aseguró que el plantel cuenta con los medios para recuperarse. “Es algo a lo que nos adaptamos, si pensamos en avanzar en el resto de competiciones, es algo que el equipo debe acostumbrarse”, señaló.

El defensor también explicó que él, Brian Rodríguez e Israel Reyes realizaron un trabajo específico tras regresar de sus compromisos internacionales. “Brian, Isra y yo hicimos una pretemporada para nosotros mismos”, comentó. Cáceres agregó que esa preparación fue importante para sostener el ritmo físico y afirmó: “Yo me siento muy bien, hemos hecho partidos exigentes, pero me he sentido muy bien físicamente”.

El uruguayo cerró con un mensaje para la afición y con el objetivo de cambiar la historia reciente del club en torneos internacionales. “Nos ha costado el hecho de ganar internacionalmente, lo hemos intentado muchas veces, pero esta es una linda oportunidad para revertir esta situación”, expresó. También aseguró que el grupo llega preparado y con la intención de entregar un resultado que pueda significar un paso adelante en la competencia.

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