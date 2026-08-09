Las Chivas no pueden ante el FC Dallas y tienen pie y medio fuera de la Leagues Cup

Con solo un punto sumado, el Rebaño tiene pocas opciones de acceder a la siguiente ronda. Cerraría su participación enfrentando a Seattle

Las Chivas del Guadalajara simplemente no se encuentran en la Leagues Cup 2026. El Rebaño Sagrado cayó 1-0 frente al FC Dallas en la jornada 2, en un encuentro en donde los mexicanos tuvieron oportunidades para romper el empate durante buena parte del encuentro, pero no logró concretarlas y terminó castigado por un gol de Logan Farrington al minuto 73.

El conjunto rojiblanco tomó la iniciativa durante el primer tiempo y generó opciones con Roberto Alvarado, Ángel Sepúlveda, Miguel Gómez y Armando González. Sin embargo, Jonathan Sirois respondió cuando fue necesario y el marcador se mantuvo sin goles hasta el descanso, pese a que Chivas encontró espacios alrededor del área rival.

Para la segunda mitad, Gabriel Milito modificó su equipo con los ingresos de Efraín Álvarez, Kevin Castañeda, Ricardo Marín y Brian Gutiérrez. La intención fue aumentar la presencia ofensiva y encontrar mayor precisión en los últimos metros, pero Dallas también hizo ajustes para sostener el partido y buscar espacios al contragolpe.

Chivas volvió a acercarse con remates de Richard Ledezma, Ángel Sepúlveda y Kevin Castañeda. Al minuto 59, Ledezma obligó a Sirois a intervenir con un disparo desde el lado derecho del área, mientras que Sepúlveda también encontró portería en una jugada previa. El gol, sin embargo, no apareció.

Farrington silences the PayPal Park and puts FC Dallas ahead of Chivas ⚽️#LeaguesCup2026 pic.twitter.com/5THBGVcK7r — Leagues Cup (@LeaguesCup) August 9, 2026

Dallas comenzó a generar más peligro conforme avanzó el segundo tiempo. Petar Musa estrelló un disparo en el poste derecho al minuto 70 y tres minutos después llegó la jugada que terminó por definir el encuentro. Santiago Moreno encontró a Logan Farrington dentro del área y el atacante remató con la izquierda para colocar el 1-0.

Después del gol, Chivas adelantó líneas y trató de responder con el ingreso de Jordán Carrillo. Kevin Castañeda tuvo un remate rechazado y Sepúlveda encontró otra opción dentro del área, mientras Gutiérrez probó desde fuera tras un tiro de esquina, sin conseguir superar a la defensa texana.

El resultado dejó a Guadalajara sin victoria después de dos jornadas de Leagues Cup y complicó sus opciones de avanzar a la siguiente ronda. FC Dallas, por su parte, sumó otro triunfo después de vencer a Querétaro en su debut y fortaleció su posición en la clasificación del torneo.

Leagues Cup 2026: ¿Quién gana el Chivas vs FC Dallas, según la IA? Por el escenario de ambos equipos, el partido apunta a tener un margen reducido. Chivas necesita asumir riesgos por su posición en la clasificación, mientras Dallas puede administrar su situación después de comenzar el torneo con tres unidades. Tomando únicamente como referencia los antecedentes y resultados proporcionados, una proyección razonada favorece ligeramente al Guadalajara por 2-1. El Rebaño generó opciones contra LAFC y tendrá que mejorar frente al arco para transformar su producción ofensiva en una victoria. Dallas, sin embargo, llega después de mantener el cero y puede encontrar espacios si Chivas adelanta líneas. El antecedente oficial entre ambos se remonta a la SuperLiga 2007, cuando empataron 1-1. También existen partidos de preparación entre las instituciones: Guadalajara ganó 5-0 al entonces Dallas Burn en 1997 y ambos empataron 2-2 en 2001. Ahora el contexto será otro. Dallas buscará alcanzar seis puntos y acercarse a la clasificación, mientras Chivas necesita ganar para evitar llegar contra Seattle con su futuro condicionado. El PayPal Park será escenario de un partido en el que el margen de error comienza a desaparecer para el conjunto de Gabriel Milito. Alineaciones Leagues Cup 2026: así salen Chivas vs FC Dallas Las alineaciones para el partido de esta tarde son: Chivas: Rangel, Gómez, Romo, Campillo, Oso González, Bryan González, Sepúlveda, Govea, Ledezma, Alvarado y ‘Hormiga’ González FC Dallas: Sirois, Johansson, Ibeagha, Moore, Norris, Valiente, Benetti, Ferreira, Kamungo, Sarver y Musa Leagues Cup 2026 en vivo: ¿En dónde ver el Chivas vs FC Dallas y a qué hora juegan? El partido Chivas vs FC Dallas se disputará este sábado 8 de agosto de 2026 en el PayPal Park, inmueble ubicado en San José, California. El inicio está programado para las 19:00 horas, tiempo del centro de México, y a las 18:00 horas en California. En México, el encuentro podrá seguirse por Imagen Televisión, además de Apple TV. Para Estados Unidos también están contempladas las señales de FS1 y Univision. Fecha: sábado 8 de agosto de 2026. Hora: 19:00 horas del centro de México. Sede: PayPal Park, San José, California. Dónde ver: Imagen Televisión y Apple TV en México. ¡Bienvenidos a la fiesta de la Leagues Cup! Buenas tardes damas y caballeros. Las Chivas del Guadalajara afrontan un partido que puede marcar su camino en la Leagues Cup 2026. El Rebaño se medirá este sábado 8 de agosto ante FC Dallas en el PayPal Park de San José, California, con la necesidad de conseguir su primera victoria después de dejar escapar el punto adicional en su presentación. El equipo de Gabriel Milito comenzó el torneo con un empate 1-1 frente a Los Angeles FC. Denis Bouanga abrió el marcador al minuto 38, pero Roberto Alvarado respondió para colocar la igualdad. La definición se trasladó a los penales, donde LAFC ganó 5-4, resultado que dejó al Rebaño con una unidad. Dallas llega con un escenario distinto después de superar 2-0 al Querétaro. Santiago Moreno marcó al minuto 47 y Joaquín Valiente cerró la cuenta al 81, mientras Jonathan Sirois sostuvo su portería con nueve atajadas. Así, el conjunto de Eric Quill inició la competencia con tres puntos. El formato aumenta la presión sobre Guadalajara. Solamente los cuatro equipos mejor ubicados de cada liga avanzarán a los cuartos de final, por lo que sumar tres puntos ante Dallas permitiría al conjunto rojiblanco mantenerse en la carrera antes de enfrentar al Seattle Sounders en su último compromiso de esta fase. No te pierdas las mejores acciones del duelo entre las Chivas y el FC Dallas en la fecha 2 de la Leagues Cup, solo por Claro Sports y nuestro tradicional MINUTO A MINUTO.

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