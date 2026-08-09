Andrés Mosquera Marmolejo entre algodones para enfrentar a River Plate: ¿Lo pierde Santa Fe?

Tras ganar 2-0 a Boyacá Chicó, Santa Fe enfrenta la posible baja de Andrés Mosquera Marmolejo para el partido contra River Plate este miércoles.

Andrés Mosquera Marmolejo con molestias físicas | Vizzor Image

Un reto importante que tiene Independiente Santa Fe en los próximos días es el partido de ida contra River Plate, el cual es por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Dicho encuentro será este miércoles 12 de agosto en El Campín, llave que comienza con el ‘León’ como local.

Si bien el equipo argentino no goza de un buen presente en la liga de su país, eso no quita que es un rival de cuidado para los intereses del ‘Albirrojo’. Es clave que los dirigidos por Pablo Repetto logren la ventaja en ese primer duelo, lo que les daría mayor tranquilidad para afrontar la vuelta.

Hay un dilema en estos momentos en Santa Fe y se dio tras el encuentro contra Boyacá Chicó, que ganó el cuadro bogotano por 2-0. Resulta que Andrés Mosquera Marmolejo salió lesionado y eso tiene en vilo al cuerpo técnico, pues estamos hablando de una ficha clave en la actual plantilla.

El guardameta intentó rechazar un balón y si bien lo impactó, el contacto fue flojo. El tema es que después de eso, inmediatamente el portero se tocó la zona del muslo de la pierna derecha, que fue donde sintió la molestia. En su lugar entró Weimar Asprilla y más adelante en a transmisión se observó que de una le colocaron hielo en la zona, además de que Marmolejo estaba con evidentes signos de dolor.

Lo que dijo Pablo Repetto sobre la lesión de Andrés Mosquera Marmolejo

“Tenemos que esperar el estudio, pero todo indicaría que es un desgarro. Debemos esperar a mañana de acuerdo a la parte clínica. Esperaremos la confirmación”, declaró el entrenador en rueda de prensa posterior al partido. Si llega a ser eso, lo más probable es que no le alcance para estar contra River Plate, puesto que una lesión de ese tipo, en grado 1, dura entre una a tres semanas en recuperarse.

Sobre el trámite del partido, Repetto explicó lo siguiente: “Necesitábamos mejor pie para sincronizar los ataques. En el segundo tiempo empezamos a generar hasta que hacemos el gol. Ahí mermamos un poco en esa generación hasta que volvimos y logramos el segundo gol, que fue fundamental”.

“La tranquilidad, había que estar tranquilos, había que ajustar. Tenían espacios, teníamos que ajustar eso. En el segundo (tiempo) ellos tuvieron alguna aproximación, pero no hubo situaciones claras como en el primero (tiempo) y eso habla que mejoramos esa parte defensiva y ni hablar la ofensiva“, concluyó el DT ‘Cardenal’.

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