Exatlón México 2026: ¿Cuándo se estrena la temporada 10 y qué atletas ya están confirmados?

El reality prepara su temporada 10 con leyendas conocidas, nuevos competidores y una fecha de estreno ya definida oficialmente

Exatlón México tendrá una nueva temporada | X: @ExatlonMx

Exatlón México está listo para comenzar su décima temporada y TV Azteca ya confirmó los primeros detalles de su regreso a la televisión mexicana. La nueva edición contará nuevamente con los tradicionales Equipo Rojo y Equipo Azul, integrados por atletas que ya conocen los circuitos y otros competidores que buscarán abrirse espacio dentro de uno de los realities deportivos de mayor duración de la televisora.

La temporada 10 tendrá nuevamente a Antonio Rosique como conductor y comenzará durante agosto de 2026. La producción confirmó además nombres como Pato Araujo, Zudikey Rodríguez, Aristeo Cázares, Heliud Pulido y David Juárez “La Bestia”, entre otros participantes que formarán parte de una edición en la que regresarán figuras identificadas con ambos colores.

¿Cuándo inicia Exatlón México 10? Esta es la fecha de estreno oficial

La temporada 10 de Exatlón México comenzará el lunes 24 de agosto de 2026 a las 18:30 horas, de acuerdo con la información publicada oficialmente por TV Azteca. Con este anuncio queda definida la fecha para el regreso de la competencia después de nueve ediciones en las que diferentes generaciones de atletas han participado en los circuitos.

La décima temporada conservará la fórmula de competencia entre Rojos y Azules, aunque TV Azteca adelantó que habrá nuevos equipos de atletas, circuitos y posibles sorpresas. La producción presentó esta edición como una nueva etapa dentro del programa, que alcanzará así diez temporadas desde su lanzamiento.

¿Qué atletas participan en la décima temporada de Exatlón México? Confirmados, Equipo Azul y Rojo

TV Azteca confirmó que el Equipo Rojo estará integrado inicialmente por nueve participantes. En la lista aparecen Aristeo Cázares, Pato Araujo, Heliud Pulido, Paco Franco, Jerry Lizárraga, Paulette Gallardo, Zudikey Rodríguez, Montse Mejía y Anahí.

Dentro de esa formación destacan los regresos de Zudikey Rodríguez y Pato Araujo, quienes participaron en la presentación de la décima temporada durante Venga La Alegría. Ambos volverán a representar al Equipo Rojo junto con otros competidores que ya han formado parte de Exatlón México.

Por su parte, el Equipo Azul tendrá siete integrantes confirmados de acuerdo con la lista presentada por la televisora. Los nombres anunciados son Alexis Vargas, Adrián León, Fernando Vallejo, Erika Segura, Andrea Medina, Natasha Septién y David Juárez “La Bestia”.

De esta manera, 16 atletas han sido anunciados entre los equipos Rojo y Azul para el arranque de la nueva temporada. La producción apuesta por participantes conocidos dentro de la competencia, además de una nueva distribución de nombres para dar forma a los primeros enfrentamientos de Exatlón México 10.

¿Dónde y a qué hora se transmite Exatlón México?

Exatlón México 10 se estrenará a las 18:30 horas del lunes 24 de agosto a través de Azteca Uno. Además de la señal de televisión abierta, TV Azteca informó que el programa también podrá seguirse mediante el sitio web oficial, por lo que habrá una alternativa digital para ver el inicio de la competencia.

Con la fecha, horario y participantes iniciales definidos, la décima temporada de Exatlón México comenzará oficialmente el 24 de agosto de 2026. Rojos y Azules volverán a los circuitos bajo la conducción de Antonio Rosique, con 16 atletas confirmados hasta el anuncio publicado por TV Azteca para esta nueva edición.

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