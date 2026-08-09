América Femenil arma la fiesta en su regreso al Azteca y aplasta a Cruz Azul

El encuentro destacó por un triplete de Geyse Ferreira y actuaciones clave de Scarlett Camberos y Monserrat Saldívar

América Femenil golea a Cruz Azul en el Azteca | Imago 7

El América Femenil vivió una tarde de fiesta en el Estadio Azteca, escenario que volvió a albergar un partido de fútbol femenil después de más de dos años. Las Águilas respondieron ante las gradas del histórico inmueble con una goleada de 10-0 sobre Cruz Azul, en un encuentro que quedó definido desde los primeros minutos.

El festival de goles comenzó apenas al minuto 3. La centrocampista Gabriela García apareció dentro del área para conectar un certero remate de cabeza después de una jugada que se originó desde el banderín izquierdo y poner en movimiento el marcador.

Ocho minutos más tarde, las locales aprovecharon el desconcierto de la defensa celeste para ampliar la ventaja. La capitana Scarlett Camberos apareció para marcar el segundo tanto del encuentro y comenzar a encaminar la goleada americanista.

Fue después de la primera media hora de juego cuando las dirigidas por Ángel Villacampa aceleraron el ritmo y, en menos de 20 minutos, terminaron por darle forma a la diferencia que marcaría el resto del partido.

La delantera brasileña Geyse Ferreira comenzó a escribir su nombre entre las protagonistas de la tarde al conseguir un doblete. Su primera anotación llegó con un remate de cabeza, aprovechando una mala salida de la arquera rival.

Antes del descanso, la defensora Kimberly Rodríguez también se hizo presente en el marcador. Una vez más, América aprovechó las deficiencias de Cruz Azul en la marca por la vía aérea y la zaguera apareció con otro remate de cabeza para colocar el quinto tanto y enviar a las Águilas al vestidor con una amplia ventaja.

Para la parte complementaria, la delantera mexicana Monserrat Saldívar se sumó al festival ofensivo. En menos de seis minutos, la atacante consiguió un doblete que elevó todavía más la diferencia y provocó la reacción de las gradas, que comenzaron a pedir más anotaciones.

El séptimo tanto de la tarde volvió a tener como protagonista a Geyse Ferreira. La atacante sudamericana aprovechó una nueva oportunidad para marcar y completar su triplete, firmando una actuación destacada en el regreso del futbol femenil al Estadio Azteca.

A pesar de la amplia ventaja, el director técnico americanista, Ángel Villacampa, decidió recurrir a su banca para afrontar la recta final del encuentro. Fue entonces cuando la delantera brasileña Priscila Da Silva apareció para reencontrarse con el gol y marcar el octavo y noveno tanto de las Águilas, ante una defensa de Cruz Azul que no encontraba respuestas.

El décimo y definitivo gol llegó al minuto 80. La centrocampista española Irene Guerrero se sumó a la fiesta y, con un derechazo, colocó cifras definitivas en una tarde marcada por la producción ofensiva del conjunto azulcrema.

Con este resultado, América Femenil celebró el regreso del fútbol femenil el Coloso de Santa Úrsula con una goleada de 10-0 sobre Cruz Azul. Las Águilas ahora se preparan para la Jornada 3, en la que estrenarán sus nuevas instalaciones en Coapa cuando reciban a Puebla. Por su parte, Cruz Azul buscará dejar atrás el resultado sufrido y conseguir su primera victoria del certamen cuando enfrente al Atlante.

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