¡De ‘Maravilla’ a humillación! Racing falla penal a lo Panenka y el portero lo exhibe con un abrazo

El error de Martínez al minuto 40 detonó tensión en Avellaneda y el Rojo lo capitalizó con un gol tardío tras revisión de VAR

El Rojo se llevó el clásico por la mínima | ESPN

Independiente venció 1-0 a Racing en el Clásico de Avellaneda, correspondiente a la jornada 13 del Torneo Apertura 2026, disputado en el Libertadores de América. El momento clave llegó al minuto 40, cuando Adrián Martínez falló un penal con un intento a lo Panenka que se fue por encima del travesaño, una acción que condicionó el desarrollo del partido.

La jugada del penal se originó tras una acción ofensiva de La Academia que inicialmente fue invalidada por fuera de juego. Sin embargo, el VAR intervino y determinó que no existía posición adelantada y que el defensor Sebastián Valdéz había cometido mano dentro del área. El árbitro sancionó penal tras revisar la jugada en el monitor.

Con el marcador 0-0, Maravilla asumió la ejecución desde los once pasos en un contexto de alta presión. El delantero decidió picar el balón al centro, pero el disparo se fue por encima del travesaño de Rodrigo Rey, desperdiciando una opción directa de ventaja.

Tras el fallo, el guardameta se acercó al delantero para abrazarlo y festejar el fallo, en un gesto que derivó en reclamos por parte de jugadores de Racing. La situación escaló rápidamente con la llegada de más futbolistas, generando un intercambio de empujones y recriminaciones en el área.

🇦🇷🔵⚪️ INCREÍBLE: MARAVILLA MARTÍNEZ INTENTÓ HACER EL PENALTI A LO PANENKA Y LO ERRÓ ❌



Se mantiene el empate en el clásico de Avellaneda entre Independiente y Racing 👀pic.twitter.com/HJL0u0Nvbo — Ligas Top del Fútbol (@LigasTopFutbol) April 4, 2026

El conflicto se trasladó hacia la zona del banquillo de la visita, donde integrantes del cuerpo técnico y suplentes se vieron involucrados en un cruce con aficionados ubicados en las gradas cercanas. El partido se detuvo durante varios minutos mientras se controlaba la situación.

Después del fallo, Racing mantuvo mayor posesión y generó las ocasiones más claras, incluyendo una llegada posterior de Martínez en el segundo tiempo en la que no logró concretar frente al arco. El equipo visitante sostuvo la iniciativa, pero sin eficacia en la definición en momentos determinantes.

Independiente ajustó en el tramo final del partido y encontró el gol en una acción puntual. Santiago Montiel desbordó por el sector derecho y envió un centro raso al área, donde apareció Gabriel Ávalos para rematar de primera intención y definir el 1-0.

El resultado dejó a Independiente con los tres puntos en un partido marcado por el penal fallado y sus consecuencias. Racing no convirtió en sus momentos de dominio y pagó la falta de eficacia, mientras el equipo local resolvió el clásico en una de sus pocas oportunidades claras en el cierre del encuentro.

Te puede interesar