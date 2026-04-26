Hannah McNair, dueña de los Texans, impulsa el flag football femenil en México

La propietaria de la franquicia de la NFL señaló que tuvieron un buen Draft y todo apunta a tener un buen camino para la próxima temporada

Los Texans impulsan el flag football | Claro Sports

Desde hace años la NFL ha impulsado el crecimiento del flag football rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028, al punto que cada uno de los 32 equipos tienen sus respectivos proyectos para impulsar la práctica de este deporte. En los Houston Texans, Hannah McNair, Chief Community Officer, vicepresidente y propietaria de la franquicia, es la principal figura en impulsar este desarrollo deportivo.

Los Texans lanzaron su Programa de Flag Football Femenino en 2023 y actualmente tienen presencia en 150 escuelas en todo el estado de Texas, impulsando alrededor de cuatro mil niñas a practicar esta disciplina. Pero el objetivo no es quedarse en el estado más grande de la unión americana, sino que este proyecto cruce fronteras, iniciando con el primer torneo internacional de flag específicamente para niñas, el cual se jugó en el Estadio Borregos, casa del Tecnológico de Monterrey.

“El crecimiento en México es muy grande, y Monterrey es nuestra ciudad hermana. Nuestra mayor base de fans fuera de Estados Unidos está en México, así que estoy muy emocionada de estar aquí y ver a estas chicas esforzándose y jugando, me han impresionado mucho las que he visto y estoy deseando continuar esta relación en el futuro”, comentó Hannah.

A través de este tipo de iniciativas, McNair y el equipo sigue fortaleciendo la relación entre los Texans y los aficionados mexicanos, y no quitan los ojos de la posibilidad de regresar a jugar a nuestro país, como cuando lo hicieron en 2016, cuando enfrentaron a Oakland Raiders en el Estadio Azteca.

“Nos encantaría volver a jugar en México, lo recibiríamos con los brazos abiertos. Íbamos a venir el año pasado, pero con todo lo del Mundial se retrasó un poco. Así que esperamos estar aquí pronto”, mencionó McNair.

En cuanto a la actualidad del equipo, Hannah McNair considera que el draft fue un éxito y que la franquicia va en buen camino rumbo a la siguiente temporada.

“Los Texans van a hacer grandes cosas este año con nuestros nuevos jugadores seleccionados en el draft, van a aportar muchísimo. Estamos muy contentos de tenerlos y estamos ansiosos por ver lo que pueden hacer por el equipo”.

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