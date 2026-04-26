Guastatoya aplasta a Marquense, pero ambos mantienen la categoría

El equipo de Pablo Centrone brilló en casa y los Leones del Occidente se salvaron gracias a Aurora.

Los Pecho Amarillo obtuvieron una gran victoria | Facebook: Guastatoya

Guastatoya logró una goleada decisiva ante Marquense en la jornada 22 del Torneo Clausura 2026. El resultado le permitió asegurar su permanencia en la Liga Nacional de Guatemala en un partido que dominó de principio a fin.

Desde el primer minuto, Guastatoya mostró intención ofensiva y tomó el control del juego. La presión alta generó las primeras aproximaciones y obligó a Marquense a retroceder. A los 25’, Víctor Ávalos abrió el marcador con un cabezazo tras un centro preciso, marcando el inicio de una tarde favorable para el local.

El segundo golpe llegó a los 36’, cuando José Almanza amplió la ventaja con una definición dentro del área. Guastatoya mantuvo el ritmo y siguió atacando con espacios. Antes del descanso, al 41’, Víctor Armas convirtió el tercer gol y dejó el partido encaminado.

En el tramo final del primer tiempo, Marquense sufrió la expulsión de Carlos Estrada al 43’, lo que condicionó aún más su planteamiento. Con un jugador menos, el equipo visitante tuvo dificultades para sostenerse en el campo.

El segundo tiempo comenzó en el minuto 46 con el mismo desarrollo. Guastatoya manejó la posesión y controló el ritmo del partido, mientras Marquense intentó reordenarse sin éxito. Los cambios no lograron modificar el desarrollo.

Con el paso de los minutos, el equipo local continuó generando situaciones. A los 88’, Marlon Sequén selló la goleada con el cuarto tanto, tras una jugada colectiva que evidenció las diferencias entre ambos.

En los minutos finales, del 89 al 90, Guastatoya administró la ventaja sin sobresaltos. Marquense no encontró respuestas y cerró el encuentro sin generar peligro claro.

El triunfo confirmó la permanencia de Guastatoya en la máxima categoría y cerró la fase regular con un resultado contundente. A pesar de la derrota, Marquense logró mantenerse en primera división gracias al empate 1-1 entre Aurora FC y Mictlán, resultado que condenó al descenso al conjunto conejo.

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