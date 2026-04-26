Antigua dejó escapar la victoria y ahora se enfrenta al peor rival en los Playoffs

Los de Tapia se las verán con Comunicaciones

Vibrante empate entre Achuapa y Antigua. (Facebook Antigua)

Por la jornada 22 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala, en suelo ‘cebollero’, el equipo de Deportivo Achuapa recibió a Antigua buscando un final de campeonato y despedida de la máxima categoría con una victoria, en tanto, los vigente bicampeones del país querían ganar para terminar lo más alto posible en la tabla de posiciones y así obtener ventaja en los cuartos de final.

El caso fue los locales, por más intenciones de despedirse con una victoria, conseguirían un sufrido empate para cerrar su torneo con 13 derrotas, 5 victorias y cuatro empates, quedando últimos con 19 unidades. Todo lo contrario para un Antigua que tras un flojo comiendo de campeonato llegó a 34 puntos y finalizó en el quinto lugar de la tabla.

Los goles del equipo de Mauricio Tapia fueron obra del talentoso y figura del equipo, Diego Santis, quien al minuto 41 de la primera mitad abrió el marcador, del joven mediocampista Juan Carbonell al 52′. En tanto, sobre el 67′, el experimentado delantero de 36 años, Alexis Matta, descontó para el elenco ‘cebollero’ y el mismo delantero sería el responsable de marcar de penal el empate al 76′.

De esta manera, Antigua se clasificó en el quinto lugar de la tabla para los cuartos de final, en donde se medirá con Comunicaciones, que viene de caer en su última presentación contra Malacateco, equipo este último que logró salvarse gracias a esa victoria de perder la categoría.

Se viene un auténtico partidazo en la siguiente instancia, que protagonizará el último bicampeón consecutivo del fútbol grande de Guatemala frente a uno de los dos más grandes del país, Comunicaciones. El partido de ida se jugará en el estadio Pensativo mientras que la revancha será en el Cementos Progreso.

El historial reciente entre ambos marca una leve ventaja por parte del equipo ‘colonial’, que ganó dos, empató dos y perdió uno de los últimos cinco juegos que protagonizaron entre ambos. El más reciente, la victoria de Antigua de visitante por 1 a 0 en marzo pasado.

Antecedentes y últimos resultados del Comunicaciones vs Antigua en Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Comunicaciones y Antigua GFC:

19 de marzo de 2026 | Comunicaciones 0-1 Antigua | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 29 de enero de 2026 | Antigua 0-1 Comunicaciones | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 16 de noviembre de 2025 | Antigua 3-1 Comunicaciones | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 13 de septiembre de 2025 | Comunicaciones 0-3 Antigua | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 29 de marzo de 2025 | Antigua 1-1 Comunicaciones | Torneo Clausura 2025

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